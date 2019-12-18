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台灣資本市場市值已達40兆　證交所董座許璋瑤：今年排名可望超越韓國

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▲▼ 證交所董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 證交所董事長許璋瑤。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在近期不斷刷新高點記錄，隨著外資熱錢湧入，推升加權指數來到1萬2千點。證交所董事長許璋瑤表示，國際資金豐沛並在全球移動，台股的殖利率有4%、加上本益比、流動性都非常穩定，因此吸引外資流入，證交所也會持續與期交所一同努力維持台股優勢。

台股在本周站上1萬2千點，許璋瑤認為，量跟價都還不錯，成交量在1200~1300億元左右，量與價皆隨同上升，但希望也不要一下子爆大量，市場要有穩健才能長期發展，如果振幅太大對市場沒有好處。

請繼續往下閱讀...

許璋瑤提及，台灣整體資本市場市值也已達到40兆目標。目前集中市場市值達到36兆多、櫃買3.4兆、興櫃市場0.5兆左右，國內整體資本市場加起來已經40兆、約等於1.3兆美元，從前韓國以1.2兆美元贏過台灣，今年台灣市場表現較優，排名有機會超前韓國。另單以集中市場來看，36兆也比去年的29.3兆還增加7兆、增加24%，許璋瑤認為，這成長速度已經很不錯。

對於成交量衰退，許璋瑤表示，近期成交量平均也維持在1200億左右，相比從前以經有顯著改善，長期趨勢仍是往上，代表市場維持正向發展；股市完全國際化，短期難免會受到國際市場影響，亞洲有很多國家狀況不好，但台灣相對來說已經算是有優異表現。另一方面，資本市場最怕的就是周轉率不夠，雖然台股成交量下降，但周轉率也可以維持8成以上，流動性好，本益比也佳。

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證交所證券交易所許璋瑤

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