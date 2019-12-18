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業餘考古家遛狗意外驚喜　海灘上發現6500萬年前魚龍化石

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▲▼海灘示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國男子在海灘遛狗時意外發現6500萬年前的魚龍化石。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

英國54歲業餘考古家喬恩·戈菲爾（Jon Gopsill）在薩默塞特郡斯的托爾福德（Stolford, Somerset）海灘遛狗時，意外發現6500萬年前的魚龍化石。一開始是他的兩隻狗狗「帕比」（Poppy）跟「山姆」（Sam）玩耍時嗅到了骨頭的味道，他走近一看發現是一塊約5英呎（約1.5公尺）長的化石，判斷可能是侏羅紀的史前時代海豚類生物「魚龍」（Ichthyosaurs）。

魚龍是一種外形類似魚類和海豚的大型海生爬行動物，牠們生活在中生代的大多數時期，最早出現於約2.5億年前，比恐龍稍微早一點（2.3億年前），約9000萬年前消失，比恐龍滅絕早約2500萬年。

這種生物身長多在2至4公尺之間，有些品種的體型較小，有些體長可達20多公尺，目前已知的最大魚龍，估計體長約為21公尺。牠們的頭部像海豚，擁有長口鼻部，口鼻部佈滿牙齒，科學家估計魚龍的遊速可以達到每小時40公里。

自然歷史博物館地球科學系策展人邁克·戴（Mike Day）博士證實，從背部獨特的「峰肉」（hunch）和沒有骨盆帶這兩點看，這個化石是魚龍的可能性非常大，但僅憑照片無法辨識是哪一種魚龍。

這不是第一次發現魚龍化石，有科學在2018年發現迄今為止最大海生爬行動物的化石，一具體長約在20到26公尺的魚龍，地點同樣是在英國的薩默塞特。

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