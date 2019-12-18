服役新制！明年開放83年次後役男可服研發役

▲內政部公布83年次後役男名額及相關規定。（圖／內政部提供）

記者張乃文／台北報導

內政部18日公布替代役新制，明年起開放民國83年次以後，具醫療、社服、照護及科技研發等專長役男，可申請服社會役及研發替代役，名額各2000人。另外，83年次後役男，一般替代役役期調整為6個月、研發役為1年6個月。

內政部18日召開記者會宣布，為挹注長照及研發人力，自明年起，開放83年次以後具醫療、社服、照護及科技研發等專長役男，可申請服社會役及研發替代役，名額各2000人。

內政部表示，日前已奉行政院核定調整明年一般替代役的實施役別及員額，一般替代役男82年次前役期為1年、83年次後調整為6個月；研發役的部分，82年次前為3年、83年次後1年6個月。

內政部指出，培育國家高科技人才，明年開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力。而明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，包括82年次以前出生役男3,500人，及83年次以後出生役男1萬3,000人。

內政部表示，研發替代役甄選作業部分，規劃於12月20日受理申請；一般替代役則規劃於2020年1月7日受理申請。

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