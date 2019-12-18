莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

▲示威者燒毀印度總理莫迪的照片。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

印度近來爆發「反公民法」示威，總理莫迪（Narendra Modi）17日告訴支持者，反對派正散播謠言與謊言，煽動暴力，還動用全部的力量創造一種虛假的氛圍，他不會在法案上退縮立場。該國內政部長夏哈（Amit Shah）也說，他與政府都會像「石頭般堅定」，不會因為這些抗議活動而讓步。

《英國廣播公司》（BBC）報導，印度11日通過《公民身分修正法》，旨在提供公民身分給周邊三國的非穆斯林，政府認為此舉可以保護人民免於迫害；然而，批評人士表示這是印度教民族主義的部分議程，會邊緣化位於印度的穆斯林。

對此，莫迪態度強硬表示，該法對於包含印度教徒（Hindus）、穆斯林（Muslims）、 錫克教徒（Sikh）、耆那教徒（Jain）、基督教徒（Christian）、佛教徒（Buddhists）的公民都沒有影響。他17日還在一場集會攻擊反對黨散播謠言，引發暴力事件，此番言論也獲得內政部長支持。此前，莫迪曾試圖透過推特緩解緊張局勢，「現在是維護和平、團結與兄弟關係的時刻。」

▲示威民眾與警察發生衝突。（圖／路透）



同時，印度最高法院拒絕審理一項針對警察行為的申請書，國立伊斯蘭大學疑似在15日爆發紛爭，有學生表示受到攻擊。一名在示威過程受傷的男子說，警察朝他開槍。不過，當局否認警方使用實彈，抗議者的傷口可能是催淚瓦斯彈的碎片所造成。

印度各地都爆發示威活動，首都德里也發生暴力事件，導致數十人受傷，一些民眾主張這項法律帶有歧視意味，其他人則擔心來自阿富汗、孟加拉與巴基斯坦的新移民數量會太多。