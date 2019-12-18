加油刷卡族小心了！　Visa警告：駭客組織鎖定純磁條信用卡下手　

▲Visa揭露駭客組織會利用加油站系統盜取民眾信用卡資料。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

現代人使用信用卡或簽帳卡付費已成為稀鬆平常的事。但是，如果去加油站刷卡加油的民眾，可要當心了！Visa信用卡日前發出警告，揭露駭客利用加油站支付系統的弱點，入侵系統並竊取信用卡資料。

支付詐騙反制（Payment Fraud Disruption，PFD）小組調查發現，這是名為Fin8的駭客組織，對加油站廠商發動詐騙攻擊所造成。

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Fin8 是以金融導向為目標的駭客團體，攻擊者主要透過惡意電子郵件獲得POS系統的存取權限，然後再從POS資料擷取軟體，利用安全性不足的純磁條信用卡，進行犯罪。

Visa官方總部表示，Fin8自2016年就不斷的入侵各商家的資料庫竊取資料，嚴重影響民眾的財務資訊安危。

Visa公司表示，純磁條信用卡只有單一保護機制的信用卡，被竊取資料的風險高；而現今還是有許多加油站的支付系統沒有更新，仍只有支援舊式的磁條。然而消費者也不是全然沒有防禦機制，民眾可以改用現金付款，或選擇額度較低的卡付費，以降低受害風險。

Visa公司也提醒加油站廠商，應密切注意這類攻擊活動，並盡可能加裝支援晶片信用卡的裝置，這樣才有辦法大幅降低這些攻擊的可能性。

目前Visa公司未公布有多少受害者，但若加油站在2020年10月後，因未更新支付系統，導致民眾的信用卡資訊遭竊，加油站就必須自行承擔賠償消費者的責任。