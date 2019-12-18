好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌（圖中）宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

王品集團台灣事業群執行長李森斌今（18）日宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台，將以集團成立26年來的經驗，力挺餐飲創業家「從0到1」實踐夢想，並向全台有志餐飲的創業家招手。

王品集團表示，透過「創業提案競賽」機制，發掘創業團隊，並請來台大國企系教授李吉仁、李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓、高雄餐旅大學教授蘇國垚、王品廚藝研發中心顧問楊鵑華、覓食－鐵邦美食集團執行長潘威達、王品人資暨財務中心副總邱建綸等擔任評審。

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▲王品集團台灣事業群執行長李森斌宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

李森斌指出，王品自2020年起開啟創業、創新的世代，王品將與獲選團隊共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股一至九成不等，最高可獲得1千萬元創業資金，這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計劃。

「王品願意為有夢想的人提供舞台，經過前二年集團內部創業競賽，發現台灣很多對餐飲有著滿腔熱血的人，願意投入實踐創業夢想，但除了資金需求，還缺乏有人傳授他們如何降低創業失敗的風險。」李森斌說，王品將不只提供金援，更將以26年從創業到創立多品牌的成敗經驗，提供參賽者參考。

展望後市，隨著時序進入寒冬，以及年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效應來臨，12月台灣區還將再展5家新店，以迎接年底餐飲旺季，展望未來，王品仍然對市場前景感到樂觀，穩健成長。

依據財報，王品集團今年11月兩岸合併營收12.1億元，年減2.73%，台灣事業群在排除去年同期受惠25周年品牌行銷效益，並經歷品牌調整、關閉虧損門店等因素，店數在與去年同期相比短少下，仍繳出7.5億元的成績，年增3.32%，累計今年前11月營收達89.4億元，年增5.04%，兩岸累計營業額則來到148.7億元，年增0.55%。