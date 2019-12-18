　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌（圖中）宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌（圖中）宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

王品集團台灣事業群執行長李森斌今（18）日宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台，將以集團成立26年來的經驗，力挺餐飲創業家「從0到1」實踐夢想，並向全台有志餐飲的創業家招手。

王品集團表示，透過「創業提案競賽」機制，發掘創業團隊，並請來台大國企系教授李吉仁、李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓、高雄餐旅大學教授蘇國垚、王品廚藝研發中心顧問楊鵑華、覓食－鐵邦美食集團執行長潘威達、王品人資暨財務中心副總邱建綸等擔任評審。

請繼續往下閱讀...

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌（圖中）宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌宣佈，王品集團將成立5000萬元基金，打造餐飲創業平台。（圖／記者湯興漢攝）

李森斌指出，王品自2020年起開啟創業、創新的世代，王品將與獲選團隊共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股一至九成不等，最高可獲得1千萬元創業資金，這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計劃。

「王品願意為有夢想的人提供舞台，經過前二年集團內部創業競賽，發現台灣很多對餐飲有著滿腔熱血的人，願意投入實踐創業夢想，但除了資金需求，還缺乏有人傳授他們如何降低創業失敗的風險。」李森斌說，王品將不只提供金援，更將以26年從創業到創立多品牌的成敗經驗，提供參賽者參考。

展望後市，隨著時序進入寒冬，以及年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效應來臨，12月台灣區還將再展5家新店，以迎接年底餐飲旺季，展望未來，王品仍然對市場前景感到樂觀，穩健成長。

依據財報，王品集團今年11月兩岸合併營收12.1億元，年減2.73%，台灣事業群在排除去年同期受惠25周年品牌行銷效益，並經歷品牌調整、關閉虧損門店等因素，店數在與去年同期相比短少下，仍繳出7.5億元的成績，年增3.32%，累計今年前11月營收達89.4億元，年增5.04%，兩岸累計營業額則來到148.7億元，年增0.55%。

ET快訊
手機剩5%！高鐵妹找充電..看透明門「台人可怕私心」崩潰：敲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「蛋黃區的蛋黃！」台電釋出北市精華區土地招標　活化價值上看30億元

漢翔與洛馬簽署合作協議　推動F-16亞太維修中心

77乳加餅乾維持雙位數成長　宏亞佈局伴手禮搶攻體驗經濟

大成打造「蛋品一條龍」二大亮點　全台最大雞蛋廠2020動工

影／生食級雞蛋台灣即將吃得到　大成攜手昭和合資20億打造全台最大蛋廠

飯店女王賴英里轉戰航空業　本月將掌騰達航空董座

太陽光電發電量發電量贏過去年全年　前十月大增51.7％

白蘭氏攜手董陽孜大玩跨界中國風　新春換裝搶攻年節送禮商機

中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

台灣虎航今興櫃掛牌：「開盤一度衝上60元！」　股價上演蜜月行情

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

遠見／使命感．責任感．成就感

好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

英鎊強勢沒多久！強生新法案再添市場擔憂　英鎊重挫逾1%

台積電開盤承壓　早盤失守前高、344元有撐

新台幣開盤貶值1分　以30.22元兌1美元開出

未受美股續創新高激勵　台股開盤下跌35點

房仲第一品牌永慶房產集團　穩居21縣市市佔第一

美股道瓊漲31點 　台指期開盤下跌22點

網路買基金夯不是沒原因！　專家曝6好處傳授小資族必學理財術

富士康爆內鬼！高層盜賣蘋果900億零件　機密影片流出

剛進入電梯…惡鄰居「故意按關門」！　他無辜被門夾氣炸：管委會說只能勸導

1百個科長談1百個改變　盧秀燕就職周年：守護台中

臉書列蔡政府3年來慘況　吳敦義：蔡英文難道沒帶衰台灣？

吳敦義諷蔡英文「衰尾查某」　柯文哲：相罵沒好話

花蓮區域立委抽籤號次出爐！　2號蕭美琴、6號傅崐萁

詹皇背後神助攻連發砍20+9+9　朗多投丟關鍵三分！湖人斷客場14連勝

中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

明年1/1起震度分級改了！　氣象局：看到「5強↑地震」就要緊急應變

《存在》遲緩兒媽媽是她！　《炮仔聲》女星首拍電影：看完哭好慘

狂打陳菊遭酸韓國瑜助選員　柯文哲籲民進黨面對問題

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

財經熱門新聞

富士康高層盜賣900億蘋果零件　影片流出

北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

日圓創1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

美元匯價創近1年半新低　換新台幣5萬多賺超過2千元

福衛五號CP值大勝百億等級的WorldView-2

明年首季上路！逾億元高資產客戶新財管方案

三大基金銷售平台　助小資族理財更方便！

英特爾五家台廠打造邊緣運算生態系　

開挖李佳芬家族砂石場　確認是否回填廢棄物

凱基攜手台灣之星　小額貸款限時超低利0.01%

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

英特爾視覺運算處理器　2020年上市

郭台銘談5G頻譜提兩大建議　直言「鴻海正積極爭取特殊頻譜」

台積電開盤承壓　早盤344元有撐

更多熱門

相關新聞

台南數位文創園區6週年

台南數位文創園區6週年

專為台南青年創業打造的「台南數位文創園區-胖地」，今年首度移師至園區外，與安平定情碼頭德陽艦園區合作舉辦六週年成果展，市長黃偉哲在研考會趙卿惠主委陪同下，親臨夢想自造號，參觀成果展區。

王品霸氣推年菜　民眾：CP值高！

王品霸氣推年菜　民眾：CP值高！

投資換居留門檻低　來台港人激增

投資換居留門檻低　來台港人激增

崑山科大跨域團隊獲創業潛力獎

崑山科大跨域團隊獲創業潛力獎

年輕人開店成功率低　王令麟：不要只想著當老闆

年輕人開店成功率低　王令麟：不要只想著當老闆

關鍵字：

王品創業李森斌

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面