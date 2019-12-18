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李永萍批波特王「要賺大陸錢就要遵守合約」！　還反過來責怪台灣

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▲ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者康心禹／綜合報導

網紅波特王拍片合體總統蔡英文，沒想到因「總統」二字遭到中國大陸行銷公司解約，消息一出引起廣泛討論，藍綠一致力挺。國民黨新北市第12選區候選人李永萍的看法卻與多數人不同，在政論節目上表示「波特王既然要賺中國大陸的錢，就不要違反合約」、「搞的好像全世界都要繞著台灣轉」，言論與主要風向大為不同。

李永萍近日在政論節目《少康戰情室》中表示，「說實在的啦，我覺得台灣搞到今天，整天都以為自己是整個世界上唯一一個存在的最了不起的國家，好像全世界都要繞著我們轉」、「中國大陸有他的消費者，有他的民眾喜好，波特王既然要跟人家簽約就不要做這件事，現在激怒人家了，違反商業合約，這件事情還扯什麼政治呢，整件事情都是在操作選情，我的感覺很糟。」此番言論引發網友很多討論，批評更是不少。

除此之外，李永萍對於「波特王撩總統」一事也痛批，「性騷擾防治法就是在要求學校教育抵抗這些語言，蔡總統做這個錯誤示範，會讓性騷擾防治法多年努力功虧一簣，甚至會成為法官往後判決依據。」

台北市選舉委員會今（18）日舉行區域立法委員選舉候選人號次抽籤，新北市12選區的抽籤結果如下：時代力量賴嘉倫抽中1號、綠黨張志偉2號、無黨籍周武榮3號、中國國民黨李永萍4號、中華統一促進黨張依維5號、民主進步黨賴品妤6號、安定力量孫繼正7號。

新北市第12選區俗稱「七星區」，戰況聚焦在李永萍、賴品妤及賴嘉倫的「三腳督」情勢。李永萍過去擔任台北市副市長，與新北市的淵源不深。賴品妤2013年8月擔任黑色島國青年陣線幹部投入學運，2016年擔任無黨籍立委林昶佐的助理，這次是她首度參加選舉。根據綠營內部一份民調顯示，賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後對手李永萍3%，有機會挑戰不可能的任務。時代力量賴嘉倫則有黃國昌加持，對賴品妤的影響大。

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