媽媽癲癇發作突然倒地　7歲女童CPR冷靜救人竟是「看Youtube學的」

▲女子昏倒後,被7歲女兒用CPR救回一命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名32歲母親日前因為癲癇症發作,突然昏倒在家地上,幸好她的7歲女兒曾在Youtube上學習心肺復甦術(CPR),情急之下立即冷靜施予急救,並撥打999急救電話求救,最後成功救回她的性命,讓她事後感動表示,「女兒是我的英雄」。

這起事件發生在11月某天早上,7歲女童金德(Jessica Kinder)當天因為身體不舒服在家休息,在沙發上看電視時,發現母親貝基 (Becky Green)突然倒在地上,年幼的她立即為施以CPR急救,並潑水在對方臉上希望能夠喚醒,結果成功撐到急救人員趕到現場。

貝基表示,「我當時幫女兒放了一部聖誕電影,希望能讓她感覺舒服些,我最後記得的事情是,我幫她倒了一杯茶後,我就暈倒了,醒來時發現有許多醫護人員在家裡,女兒則看起來十分激動。」

貝基好不容易回過神來,詢問金德為何會懂CPR,意外得知對方竟然是看YouTube學的,「我知道她平時喜歡上網看影片,但沒想到竟然看過心肺復甦術有關的,當時因為她以為我會死所以奮力一搏,如果她完全不知道該怎麼辦的話,誰知道後果會變成怎樣。」

金德在經歷這起驚險事件後又病了幾天,醫生認為是因為事件受到刺激所造成,現在已康復回去上學,還獲得學校頒予英勇獎的表揚,未來有計畫成為醫生或護士來幫助他人。貝基表示,「我為她感到驕傲,我不敢相信她竟然這麼英勇,當時的情況一定讓她壓力很大,對於一個7歲的孩子來說,她能做到真是讓人難以置信,她是我的英雄。」

