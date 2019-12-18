車內溫度飆到81度！　他把生豬肉丟車上10小時竟然烤熟：很美味

▲男子放在車上的生肉竟然被高溫烤熟。（圖／翻攝自Facebook／Stu Pengelly）

記者李振慧／綜合報導

位於南半球的澳洲近來是夏季，一名男子意外發現，炎熱的高溫竟然能把放在車上的生豬肉烤熟。男子表示，當時室外溫度約39度，車內溫度卻是高達81度，他只是把豬肉放在車內座椅上，10個小時後肉竟然就熟了。

居住在珀斯(Perth)的男子彭格利(Stu Pengelly)，14日在臉書上po文表示，「39度的白天，我試著用老車Datsun Sunny烹煮1.5公斤豬肉，10小時後成功煮熟了」，後來把這塊肉帶回家切片食用，吃了以後還覺得十分美味。

貼文在網路上吸引許多網友留言分享，他們也曾遇過類似的「烤肉」經驗，還有人打趣表示，「下次舉辦烤肉活動時要揪一下」。不過彭格利指出，「早上7時，他的車子溫度約30度，然而下午1時再觀測時，溫度竟然飆升到驚人的81度」。

彭格利表示，「值得注意的是，窗戶有貼變色貼，門窗也沒有用密封條，車頂還因為生鏽有一個洞，這些都應該要能阻止車內變熱」，希望他的po文能夠提醒大眾，「不要把任何人或任何對你有價值的物品放在車上，1分鐘都不行」，或是路上看到有孩童或寵物單獨留在車上時，務必前去幫忙，「這麼做不會違法，你可能因此救了一條生命」。

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