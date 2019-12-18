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繼父罰跪蕎麥粒9小時　「種子一顆顆刺進肉中」8歲童雙膝爆血潰爛

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▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲男童被繼父懲罰跪在蕎麥粒上9小時而身心受創。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯鄂木斯克(Omsk)一名8歲男童因為回家晚了，被繼父罰跪在蕎麥粒上長達9小時，導致堅硬的種子一顆顆插進膝蓋肉裡，他後來拖著一雙流滿鮮血的腿，逃到鄰居家才終於獲救，需要全身麻醉進行手術才能取出。這對狠心父母目前正在接受警方的調查。

35歲男子卡扎科夫(Sergey Kazakov)被控，強迫8歲兒子長跪在蕎麥粒上9小時，導致對方膝蓋受到嚴重傷害，而施虐期間男童的27歲親生母親尤馬謝娃(Alina Yumasheva)也一直在旁監看。不過尤馬謝娃辯稱，她和丈夫是在網路上看到這種懲罰方法，「我親身實驗過，我跪在上面，這並沒有傷害到我，所以才讓卡札科夫執行這項懲罰。」

調查人員發現，這並不是這對夫妻第一次虐待男童，之前也曾故意讓對方餓肚子長達4天，卡札科夫甚至在日記裡寫下他的「酷刑」，且手機中還發現6段被刪除的影片。據了解，男童逃跑時，整個人處於身心俱疲的狀態，住院期間還向護士懇求，「你們可以把我送到更好的家庭嗎？」

目前卡札科夫與尤馬謝娃2人因涉嫌虐童正在接受調查。班導師皮扎科娃(Olga Pidzhakova)表示，男童在課業上的表現十分優異，父母也經常參加班級會議，完全沒想到他竟然會在家中遭到虐待，「我現在才發現，他從來沒有抱怨過，或許是因為太害怕了。」

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