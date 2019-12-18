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英鎊強勢沒多久！強生新法案再添市場擔憂　英鎊重挫逾1%

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▲▼英鎊。（圖／路透社）

▲ 英鎊。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

在保守黨獲勝之後，市場認為脫歐時程將如期進行，讓英鎊大幅走揚。但週二英國媒體報導稱，英國政府將立法規定，把延長脫歐過渡期視為非法，讓許多人擔憂英國沒有足夠時間與歐盟達成貿易協議，引發英鎊重挫逾1%。

據CNBC報導，英國媒體週二（17日）報導指出，英國首相強生（Boris Johnson）將對英國脫歐法案（正式稱為「撤出協議法案」）進行修訂，明確排除任何延長過渡期至2020年12月之後的情況，而英國預計於2020年1月31日正式退出歐盟。

請繼續往下閱讀...

這些報導引起了人們的擔憂，即強生領導下的新的、更有權力的政府，可能會引導英國走向更艱難的英國脫歐路程。這項法律如果正式實施，將只剩下11個月的時間能夠與歐盟達成貿易協議，許多人認為這時間還不夠。

消息一出引發市場擔憂，也連帶導致英鎊重挫。根據彭博即時匯率，英鎊兌美元跌破1.32美元兌1英鎊，來到1.3109美元，重挫1.67%。

而看到台銀牌告現金賣出匯價，今天上午的英鎊匯價40.44元，是12月2日40.32元以來的新低。

以今日的匯價來說，用新台幣5萬元可以換到1236英鎊；12月13日的匯價41.61元來看，當時則是只能換到1201英鎊，相差了35元英鎊，約等於多賺到新台幣1415元。

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