門鎖零件瑕疵會引發火災　惠而浦在英國召回51萬台洗衣機

▲惠而浦是美國密西根州本頓港的一家電器製造商,成立於1911年。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國家電器製造商惠而浦(Whirlpool)宣布,要召回在英國販售的約51.9萬台洗衣機,分別是從2014年開始銷售的「Hotpoint」和「Indesit」機型,因為這2款洗衣機在運作過程中會有引發火災的疑慮。英國產品安全和標準辦公室(OPSS)17日表示,惠而浦將在下個月開始對洗衣機進行召回和更換計劃。

惠而浦表示,當洗衣機中的發熱元件啟動時,流經洗衣機的多餘電流,有極低的機率導致門鎖系統中的零件過熱,因而引發火災,而上一次的召回行動是在今年7月份,旗下的滾筒式烘衣機產品也出現瑕疵,同樣有引發火災的危險。

英國當地從事洗衣機等家電維護的科林·奧尼爾(Colin O'Neill)表示,這個門鎖的故障從很久之前就被發現了,所以對於這次的召回行動不感到意外。

OPSS建議擁有此項產品的消費者,可以先斷開機器的電源,如果不參與召回行動,可以透過填寫線上表格表格或打電話的方式,預約維修工逞師到府服務,不過這項服務要到2020年的1月才會開始進行。

惠而浦副總裁傑夫·諾埃爾(Jeff Noel)表示,對此次的事件感到非常抱歉,「我們特別了解洗衣機對家庭生活的重要性,在聖誕節假期,這將變得尤為重要。」

We are experiencing technical problems with our website and customer service hotline, and are working to fix the issues as soon as possible. We will let you know as soon as they are live again. Please find affected model numbers below. Our sincere apologies for the inconvenience. pic.twitter.com/gfmIY9Lsvj