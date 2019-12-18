門鎖零件瑕疵會引發火災　惠而浦在英國召回51萬台洗衣機

▲惠而浦是美國密西根州本頓港的一家電器製造商，成立於1911年。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國家電器製造商惠而浦（Whirlpool）宣布，要召回在英國販售的約51.9萬台洗衣機，分別是從2014年開始銷售的「Hotpoint」和「Indesit」機型，因為這2款洗衣機在運作過程中會有引發火災的疑慮。英國產品安全和標準辦公室（OPSS）17日表示，惠而浦將在下個月開始對洗衣機進行召回和更換計劃。

惠而浦表示，當洗衣機中的發熱元件啟動時，流經洗衣機的多餘電流，有極低的機率導致門鎖系統中的零件過熱，因而引發火災，而上一次的召回行動是在今年7月份，旗下的滾筒式烘衣機產品也出現瑕疵，同樣有引發火災的危險。

英國當地從事洗衣機等家電維護的科林·奧尼爾（Colin O'Neill）表示，這個門鎖的故障從很久之前就被發現了，所以對於這次的召回行動不感到意外。

OPSS建議擁有此項產品的消費者，可以先斷開機器的電源，如果不參與召回行動，可以透過填寫線上表格表格或打電話的方式，預約維修工逞師到府服務，不過這項服務要到2020年的1月才會開始進行。

惠而浦副總裁傑夫·諾埃爾（Jeff Noel）表示，對此次的事件感到非常抱歉，「我們特別了解洗衣機對家庭生活的重要性，在聖誕節假期，這將變得尤為重要。」