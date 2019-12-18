台積電開盤承壓　早盤失守前高、344元有撐

▲台積電股價今日早盤承壓。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（18）日一開盤即有單筆3938張大單敲進，然而因外盤壓力遠大於內盤，以341元、跌2.5元開出，雖然失守昨日345元歷史高點，但隨著小量買盤買進，早盤維持在343元到344元，跌1元到1.5元之間，呈現獲利了結賣壓下仍有撐格局。

在美股四大指數走高下，台積電周二ADR漲0.69美元或1.18%，來到59.23美元，創歷史新高。

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受到美國多項經濟數據皆優於市場預期，美股四大指數延續昨日漲勢，再度創高；加上全球維持低利環境，資金不斷注入股市，台積電連日攻高，上周五更一舉突破340元、達343.5元，本周一股價稍作休息，昨日再度點火，帶量攻堅，以345元歷史新高做收。

台積電11月營收達1078.84億元、創單季歷史新高，並且是連四個月營收破千億元大關，法人預估第4季營收可望超標。

由於5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求強勁，讓7奈米產能持續供不應求，讓台積電持續在7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛代價。

由於7奈米產能滿載，且在台積電同步上調7奈米和5奈米資本支出下，預料明年上半年量產的5奈米也將供不應求，明年第1季將迎淡季不淡好光景。

從外資操作來看，進入第4季，外資圈頻頻調升台積電股價目標，最新價位普遍落在350至385元區間，加持除息行情表現。目前外資近十日買進台積電達1.3萬張，近五個交易日，除了周一賣超1.4萬張外，其他都是連日買超。

台積電明（19）日除息，為今年第2季配息，每股配發2.5元現金股利，估計共發出518億元現金；由於台積電市值占大盤比重高達近23%（根據證交所官網最新為22.97%），以台股昨日收盤指數12097點計算，台積電跌一元將影響台股指數8.06點，估計加權指數將蒸發20.1點。