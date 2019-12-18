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石器時代「口香糖」重現5700年前小女孩真面目！最後一餐吃鴨子、榛果

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▲丹麥考古團隊在石器時代「口香糖」上抽取DNA，重現5700年前小女孩蘿拉（Lola）的真面目。（圖／翻攝Nature Communications）

▲丹麥考古團隊在遺址中發現被咀嚼過的「石器時代口香糖」樺木樹皮，重現5700年前小女孩蘿拉（Lola）的真面目。（圖／翻攝Nature Communications）

記者吳美依／綜合報導

丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）考古團隊在小鎮西爾托姆（Syltholm）的遺址中，發現一塊擁有5700年至5900年歷史的「樺木樹皮」，並藉由上頭殘留的DNA，重現石器時代人類「蘿拉」（Lola）藍眼、深皮膚的樣貌，甚至發現，小女孩的最後一餐可能吃了綠頭鴨（Mallard Duck）與榛果（Hazelnuts）。

蘿拉大約5700年前生活於現在的丹麥洛蘭島（Lolland），屬於狩獵採集族群，生前最後一餐吃的是綠頭鴨與榛果。她似乎與1903年英國薩默塞特（Somerset）洞穴裡發現的「切達人」（Cheddar Man）共享同個基因庫，兩者都擁有一雙藍色眼睛、深色皮膚，來自中東。

據了解，勒茲比港（Rodbyhavn）東邊小鎮西爾托姆有一處連結丹麥、德國的大型隧道建設工程，其中被發現古代人類活動跡象。考古團隊在遺址中找到一小塊不起眼的樺木樹皮，利用放射性碳定年法，發現這個遺留介於5700年至5900年間，抽取上頭殘留的DNA之後，重現了蘿拉的模樣與其口腔內的微生物、細菌族群情況。

▲丹麥考古團隊在石器時代「口香糖」上抽取DNA，重現5700年前小女孩蘿拉（Lola）的真面目。（圖／翻攝Nature Communications）

▲丹麥考古團隊在一處連結丹麥與德國的大型隧道工程中發現「樺木樹皮」。（圖／翻攝Nature Communications）

英國《泰晤士報》報導，樺木樹皮加熱後像是「膠水」，被石器時代的人類用來製做武器與工具。它擁有輕微防腐功能，可被用來舒緩牙痛、抑制飢餓感，或當作清潔牙齒的工具，雖然冷卻後會變硬，但經咀嚼就能再次柔軟，重複使用，彷彿是古代的「口香糖」。據悉，歐洲各地考古遺址中，已有數十個有著人類齒痕的樺木樹皮被發掘出來。

哥本哈根大學博士博士詹森（Theis Jensen）說，「西爾托姆完全是獨特的，幾乎所有東西都被泥土封住了，代表這裡的有機遺留保存絕對令人驚豔。這是丹麥最大的石器時代遺址，考古學發現顯示，在這個遺址生活的人，從新石器時代開始就大量開發野生資源，此時也是農牧與豢養家畜被引入斯堪地那維亞半島南部的時期。」

考古團隊將成果發表在科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）上，他們在文中寫道，研究結果「突顯了咀嚼過的樺木樹皮是古代人類、非人類DNA的潛在來源，可以被用來揭露古代人類的族群歷史、健康狀況、甚至是生存策略。」

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