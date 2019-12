石器時代「口香糖」重現5700年前小女孩真面目！最後一餐吃鴨子、榛果

▲丹麥考古團隊在遺址中發現被咀嚼過的「石器時代口香糖」樺木樹皮,重現5700年前小女孩蘿拉(Lola)的真面目。(圖/翻攝Nature Communications)

記者吳美依/綜合報導

丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)考古團隊在小鎮西爾托姆(Syltholm)的遺址中,發現一塊擁有5700年至5900年歷史的「樺木樹皮」,並藉由上頭殘留的DNA,重現石器時代人類「蘿拉」(Lola)藍眼、深皮膚的樣貌,甚至發現,小女孩的最後一餐可能吃了綠頭鴨(Mallard Duck)與榛果(Hazelnuts)。

DNA extracted from a "chewing gum" belonged to a woman who lived 5,700 years ago in scandinavia (Denmark). This entire genome extracted for the first time from a material other than human bones.

@NatGeo & Tom Bjorklund@Nature: https://t.co/z6njKUuywI pic.twitter.com/pl7X11KAQp