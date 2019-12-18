醜聞重挫教會！方濟各廢除性侵保密條款　不再包庇戀童神職人員

▲方濟各廢除性侵案援引宗座保密條款。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

近年來國際媒體接連爆出神職人員向未成年伸出魔爪，重挫天主教會神聖的形象。羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）17日宣布，廢除梵蒂岡針對性侵案件的「宗座保密」條款，以此回應過往保護戀童患者的批評聲浪；這個命令是在方濟各83歲生日時所發布的。

CNN報導，方濟各廢除梵蒂岡性侵案件的保密條款，允許天主教會與民事當局共享文件與資訊，也能讓受害者了解案件的最新進展。梵諦岡性侵案高級調查員、大主教西楚納（Charles Scicluna）表示，羅馬教宗的保密條款不再是藉口。

據了解，教會過去已與包含美國的部分國家當局共享檔案，但這種作法並不普遍。有些天主教會會搬出宗座保密條款，拒絕就特定案件合作。

過往這些受到保密的檔案，向來被視為教會法中最高級別的機密資訊，包括一些梵諦岡的行政案件，像是任命主教、國務院展開的調查等，違反規定的下場，就是可能被逐出教會。

回到2月，方濟各召集全球主教前往梵蒂岡出席歷史性的高峰會，討論性侵案種種危機；教會領袖認為，性侵案中的保密條款已經過時，官員會隱藏自己的不當行為，拒絕與民事當局合作。

一名主要替受害者發聲的人士告訴CNN，方濟各此舉是遲來的，還需要進一步實踐透明化。卡奇（Mattias Katsch）是「終結神職人員虐待」組織的創始人，也曾遭遇騷擾，他說，多年以來，各國受害者的代表就不斷要求廢除保密條款。

方濟各17日還擴大教會對於兒童色情的規定，把兒童的年齡從14歲提高到18歲；這項法律會於明年1月生效，也代表持有18歲以下的兒童色情品，在梵蒂岡法律下就是違法行為。