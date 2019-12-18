30年「成人片金槍不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技…只需要蹲一下！

▲田淵正浩透露深蹲秘訣。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對日本成人片產業都抱有相當大的好奇心，尤其激戰人數越多、越久，也就會有人提出「到底是怎麼辦到的？」疑問。日本AV界的傳奇人物田淵正浩，拍攝成人片已經超過30年，作品超過上萬部，更是傳說中的「千人斬」，日前終於在節目上透露自己「不倒翁」的秘訣，竟然健康的令人震驚。

日本東京電視台節目《じっくり聞いタロウ》日前請來田淵正浩，分享自22歲入行之後的心得與小撇步。他從1990年首次登上成人片鏡頭前，當時片酬僅3萬塊日幣，但因為一拍就上癮的他，對工作充滿熱忱，所以隔一年片酬就升到4萬日幣、第三年則是到5萬日幣，直到第五年片酬已經到6萬日幣。

田淵正浩表示，自己最高紀錄曾在1個月內拍攝60次，平均兩天就有一場激戰，一個月最高收入來到360萬日幣（約台幣120萬元），但現年52歲的他也坦承，隨著年紀變大，體力也不如以前，即便現在都在運動但很容易就感到疲倦，因此透露自己的「金槍不倒」秘訣，告訴大家如何變成持久不倒翁。

田淵正浩4招密技，第一為「用鼻子呼吸」尤其在行房時，呼吸可以改善提早完事的問題，其實張嘴根本是錯誤；第二為「零位站姿訓練」將雙腿打開與骨盆同寬，接著前後左右搖擺身體，找出可以輕鬆站的狀態，骨盆與肩胛骨保持在重心，這樣就可以增加持久力；第三則是「步行訓練」，接續上述站姿，身體往前傾、直到快要跌倒時再踏出去，以此方法步行，可以訓練在行房時，骨骼出力的表現；第四「深蹲」並且提肛，可以鍛鍊內臟肌肉，激戰前做可以提升狀態。