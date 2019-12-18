　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲櫻花妹假放貸騙倒115人　爽撈55萬「有錢我才能出去玩」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲警方調查，一共有115人誤信少女的說詞還乖乖掏錢出來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京警視廳少年事件課日前逮捕一名19歲少女，她謊稱自己正在做投資，短短半年多的時間就騙取115人的信任，總計得手200萬日圓（約新台幣55萬元）。但被問到為何要這麼做，她回答，「因為有錢才能出去玩。」

根據《產經新聞》17日報導，這名19歲少女（警方未公布姓名）目前失業中，窮到幾乎是居無定所的地步，但她在會員制的社交網路上PO文聲稱，自己正在做金融投資，想要貸款的人只要繳交一成的保證金就可以拿到錢，短時間內就成功騙倒115人。

▲▼玩樂。（圖／翻攝PEXELS）

▲少女聲稱是因為想出去玩，才會動歪腦筋上網騙錢。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

東京警視廳少年事件課調查，由於這起事件是透過網路犯案，這115名受害者遍及日本各地，從北海道到沖繩都有人上當，總計得手的不法金額約200萬日圓，目前已經將少女依詐欺罪嫌逮捕，詳細的犯案過程以及是否還有其他人受害，則還有待進一步調查。

此外，因為少女落網後坦言，是缺錢沒辦法出去玩才會犯錯，消息經過媒體報導，掀起日本網友熱烈討論。網友們紛紛在相關新聞底下留言表示，「日本近年來類似的案件真的很多，想貸款最好還是找正規的金融業者」、「她才19歲而已，有辦法騙過那些人也是滿狂的」、「犯罪者當然是錯的，但那些上當的人也應該要檢討一下自己吧」。

ET快訊
不分區大戰！政黨票號次抽籤「民進黨14號、時代力量6號、基進
週刊爆王小姐購屋600萬來自韓國瑜　韓辦回應了
女陳屍電梯、男墜樓！台北最陰國宅30人亡...警坐鎮「頭腳被
女星埃及遭侵犯3次遇真愛！認「愛上流浪漢」..他小腿被病毒吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

偷可樂遭反鎖「助跑撞門失敗」　傻男滅火器猛砸3下逃出

蔣經國日記揭密！　台美斷交期間「字體變大」：內心憤恨痛苦

美駐帛琉準大使：台灣是重要合作夥伴「美國有責任批評中國」

愛爾蘭少女全裸陳屍馬來西亞河畔！　父母直指「犯罪嫌疑」警：她餓死的

沖繩今晨規模5.0地震「鹿兒島縣4級搖晃」　觀測畫面曝光

19歲櫻花妹假放貸騙倒115人　爽撈55萬「有錢我才能出去玩」

蔣經國日記揭密！　台美斷交期間「字體變大」：內心憤恨痛苦

繼珍奶之後！日媒預估：台灣「蓬鬆這一味」明年將橫掃日本

拋售一切上路！工程師情侶「改造車遊遍北美3年」　曝為自由準備的辛苦

美駐帛琉準大使：台灣是重要合作夥伴「美國有責任批評中國」

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

愛爾蘭少女全裸陳屍馬來西亞河畔！　父母直指「犯罪嫌疑」警：她餓死的

沖繩今晨規模5.0地震「鹿兒島縣4級搖晃」　觀測畫面曝光

19歲櫻花妹假放貸騙倒115人　爽撈55萬「有錢我才能出去玩」

蔣經國日記揭密！　台美斷交期間「字體變大」：內心憤恨痛苦

繼珍奶之後！日媒預估：台灣「蓬鬆這一味」明年將橫掃日本

拋售一切上路！工程師情侶「改造車遊遍北美3年」　曝為自由準備的辛苦

美駐帛琉準大使：台灣是重要合作夥伴「美國有責任批評中國」

中國買美農產品「1年須至少1.2兆元」　北京3種作法：香港改道由大陸進口

避免政府關門　美眾院通過1.4兆預算法案「邊界圍牆分到13億」

美參院通過《國防授權法》　台灣大選後45天內須提「中國干預報告」

快找自己的鄉鎮市區！「台灣姓氏地圖」統整全台前30名　南投名間31%都姓陳

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」　棚內看傻…小18歲老公急跳水救妻

遠見／使命感．責任感．成就感

遠見／台東官員用名片　訴說11個故事

東奧跆拳資格賽選拔　蘇柏亞、黃鈺仁、劉威廷踢進決選

CBA／林書豪被打到「臉扭曲」呼籲要有公平打法　曝眼睛變紅+黑超無奈

談判170萬元債務不成　男拿刀與債主相向反被捅...血濺超商

好創意變成好生意！王品祭5000萬創業金力挺餐飲夢

愛爾蘭少女全裸陳屍馬來西亞河畔！　父母直指「犯罪嫌疑」警：她餓死的

台中市區域立委第一階段抽籤號次出爐！　顏寬恆1號、陳柏惟2號

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

台夫妻泰走私星龜被捕　能關10年

美參院通過《國防授權法》等川普簽署

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

英國衛報評選7T Pro為「2019最佳手機」

日媒預估：台灣這一味將橫掃日本

澳洲：人類原本壽命應只有38歲！

川普彈劾案　共和黨嚴防關鍵倒戈

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

蔣經國日記曝光　揭台美斷交震盪期心情

印度示威　女學生肉身阻警爆紅

美史第3人　眾院將表決彈劾川普

富豪帶名錶炫富！歹徒搶劫槍殺他

中國進口美產品　香港改道由大陸進口

更多熱門

相關新聞

爸發現帳戶錢少了..一查氣炸報警

爸發現帳戶錢少了..一查氣炸報警

大陸男團TFBOYS人氣超高，其中年紀最小的成員易烊千璽年僅19歲，但目前微博粉絲人數已經破8096萬，聲勢驚人，不過他的名氣也因此被不肖人士盯上，有詐騙集團冒名誘騙多位小學生，前前後後一共得手約人民幣8萬元（約新台幣35萬）。

喵皇改造窗簾　在家欣賞燦爛星空

喵皇改造窗簾　在家欣賞燦爛星空

兒熬夜打電玩　爸砸爛3台Switch

兒熬夜打電玩　爸砸爛3台Switch

日本臉部辨識結合護照縮短登機時間

日本臉部辨識結合護照縮短登機時間

日疑惑台人對政治超狂熱　網曝悲哀真相

日疑惑台人對政治超狂熱　網曝悲哀真相

關鍵字：

日本詐騙日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

選前震撼彈！王女新莊買房金流來自韓

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

今變天高溫暴跌8度轉雨　彭啟明曝下波強冷空氣時間

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面