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路透：台灣大選對抗「中國謠言網軍」　國民黨批民進黨也散布假消息

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台灣

▲《路透社》報導，台灣明年1月11日舉辦總統與立法委員選舉，政府表示遭遇中國假新聞與錯誤資訊的攻擊與干預。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

《路透社》於18日報導，台灣明年1月11日舉辦總統與立法委員選舉，政府主張，中國利用假新聞與錯誤資訊「轟炸」台灣，試圖干預大選，破壞民主，必須加強對抗與打擊的努力。但是，主要反對黨國民黨（Kuomintang）批評，執政的民進黨（DPP）也利用假消息競選。

▲▼大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸委員會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

《路透社》報導，台灣1月11日將舉行總統與立法委員選舉，當局指出，中國正在散播假新聞、錯誤資訊，干預大選。大陸委員會副主任、發言人邱垂正（Chiu Chui-cheng）表示，「台灣是一個民主、開放的社會。他們（中國）正在利用我們的自由與開放，帶來對政府不利的新聞。他們試圖混淆視聽，這是一場認知戰，中國大陸利用在台灣的組織，協助散播假新聞。」

文中提到，國民黨與中國保持密切關係（favors close ties with China），他們指出，民進黨才是利用假消息競選的一方。其總統候選人韓國瑜（Han Kuo-yu）競選團隊認為，政府應該停止把他們「抹紅」，選民真正應該注意的，是政府混淆視聽的行為。

▲▼韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋。（圖／記者湯興漢攝）

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋（Anne Wang）說，「到網路上去看一看，不是超過90％的網路新聞都在攻擊韓國瑜嗎？」她指出，PTT上幾乎沒人支持國民黨，民進黨指控北京代表國民黨介入選舉的控訴顯得薄弱，「如果中國大陸想要支持國民黨，結果怎麼會是這樣？他們（中國）的假消息網軍太弱了嗎？他們失敗了嗎？或者民進黨的網軍更強大、更厲害？」

▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）

▲《路透社》指出，台灣的民主長期深陷兩極化與黨派之爭。（圖／路透社）

報導指出，台灣的民主長期以來深陷於兩極化與黨派之爭，雙方互相指控骯髒行為、否認與反否認都是政治生活的一部分，上述新聞在許多電視台、網路獲得報導，大部分依靠臉書、Line與PTT等平台傳播。

民進黨也被捲入網軍風波，遭國民黨抨擊。一名知名黨員涉嫌散布假消息，導致駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠自殺，12月遭台北地檢署起訴。社群媒體上流傳著副秘書長林飛帆（Lin Fei-fan）與自稱中共間諜的王立強（Wang Liqiang）共進晚餐的照片。

▲▼民進黨發言人李晏榕。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨發言人李晏榕。（圖／記者李毓康攝）

民進黨表示，與外交官之死無關，而照片中的「王立強」實際上是一名香港議員的李姓助理。發言人李晏榕（Lee Yen-jong）說，「假新聞正在侵犯台灣的民主，分裂台灣人民，每一個人都需要提高警覺。」但國民黨立委賴士葆（Lai Shyh-bao）認為，總統蔡英文將去年縣市長選舉的挫敗歸咎於假新聞，如今看來相當諷刺，「現在我們知道，她就是所有假新聞的指揮官。」

報導提到，台灣民眾受到假新聞轟炸，有人建立網站與聊天室，舉辦研討會，幫助大家識別消息真假。一名匿名政府官員透露，政府工作小組授命「闢謠」，國安機構也發起「特別任務」，打擊來自中國，可能影響選舉的可疑假消息。

▲Facebook假新聞氾濫。（圖／路透社）

▲臉書也協助打擊假新聞，協助保護台灣選舉公正性。（圖／路透社）

許多網路媒體公司也著手處理假新聞。臉書表示，將會加強打擊錯誤資訊與「政府支持的影響行動」，上周移除超過200個用戶、粉絲專頁與社團，協助「保護台灣選舉的公正性」，Line也與許多倡議組織合作，幫助用戶驗證訊息。

台灣事實查核中心（Taiwan FactCheck Center）表示，去年9月開始，各平台上政治資訊遽增。總編審陳慧敏（Summer Chen）說，「選舉前有很多謠言，它們散播得更快，動員仇恨」，她相信，這些謠言來自中國。「真的假的」（Cofacts）創辦人Johnson Liang認為，「假新聞摧毀了人與人之間的信任，當人們之間失去信任，你不會相信政客會做出對你有利的事情，也不會相信議員代表會為你說話。」

中國大陸則否認試圖干預台灣大選。國務院台灣事務辦公室聲明，這些指控是「假新聞」，「台灣每次舉辦地方選舉，各式各樣的假新聞就會『被創造』，製造謠言，抹黑大陸。」

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