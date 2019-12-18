12歲妹遭3變態男拖進墓地　「被當美味的肉被傳遞」洩慾完…竟隱忍20年！

▲女子在12歲時遭到3名男子性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

英國伯明翰2000～2003年間發生一起駭人聽聞的性侵案，3名男子對當時年僅12歲的女孩性侵，且地點就在教堂外的一處墓地，變態的手法讓法官表示，「這個小孩在他們面前就像是一塊肉傳來傳去，接著被撲倒」。而時隔快20年，該名小女孩如今已經成人，在接受錄影筆錄時提到，這些年她曾多次想要輕生，陰霾深植心中根本走不出來。

根據英國《每日郵報》報導，33歲的蘇丹（Mohammed Ali Sultan）、38歲湖山（Amjad Hussain）、37歲里茲萬（Mohammad Rizwan）涉嫌在2000年至2003年性侵當時年僅12歲女孩，而這名女孩是透過淫媒男子仲介認識，男子趁著女孩心情低落時，藉機靠近成為「朋友」。

▲被帶到墓地性侵後多年，女孩都不敢說出實情。（圖／示意圖／Pixabay）

女孩在案發時被三人帶到教堂旁的一處墓地，並且在骯髒的地方性侵，甚至「就像是一塊肉一般的傳遞洩慾」。事後女孩並沒有告訴家人，但事件卻在學校裡莫名的被傳開。女孩表示，「我不知道這些人是怎麼知道的，甚至有些人會對我做一些充滿性暗示的手語，我太害怕求助，也沒有一個老師願意詢問我發生什麼事情。」

事發多年後，女孩在一個性侵報導中認出了蘇丹的照片，於是決定報警說出自己的遭遇。在被問到為何多年後才願意說出，受害女子表示，「這件事情已經跟著我很多年，但卻沒有一個方法可以真正的擺脫，直到現在還是在我腦中不斷出現」。蘇丹的律師在開庭時詢問女子，是否可以提供證據證明，所說的「性侵案」是真的？受害女子回答，「我自己很清楚這些人做了什麼」。

受害女子也提到，從小蘇丹就不斷給她威脅，所以才選擇被侵犯後隱忍。目前警方將進一步調查，確定雙方並未說謊，且20年前所犯案的地點也將重新經過現場勘驗。