教宗方濟各83歲生日！蔡英文代表台灣致賀電　大使館PO溫馨賀詞

▲總統蔡英文與駐教廷大使館致賀電教宗83歲生日快樂。（圖／翻攝自駐教廷大使館）

記者陳亭伃／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）17日歡慶83歲壽辰，總統蔡英文特別透過大使館賀電，並表示代表台灣人民與中華民國政府祝福教宗生日快樂。此外駐教廷大使館也在臉書上發文，表達大使李世明與全體館員對教宗的祝福，希望教宗身體健康，繼續向世界傳遞希望、和平團結的信念。

根據梵蒂岡新聞指出，今年12月對於教宗方濟各相當不同、有意義，除了前幾天他剛慶祝了晉鐸（成為神父）50周年外，17日也是第七次以教宗的身分過生日，許多國家領導人與宗教領袖都發出祝賀函。教宗方濟各1936年出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），他是義大利移民之子，自1958年進入修院，成為耶穌會的初學生。

直到1969年，教宗方濟各晉鐸神父，1973年獲任命為耶穌會阿根廷省省會長，1992晉牧（成為主教），1998年被任命為布宜諾斯艾利斯的總主教；2001年2月28日被前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）擢升為樞機主教，2013年3月13日當選教宗。

義大利統統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）在致電賀函中提到，教宗50年來無私的奉獻，敦促各國家和民族克服分歧、維護和平，受到世人的尊敬與愛戴。