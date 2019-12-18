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綠營高官「美女密友」比基尼照曝光！　辣秀長腿深溝…臉書挑逗「愛你多」

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張景森（左三）為人海派，12月4日特別宴請離島好友吃馬祖菜，鄭愛華（左三）也與會。（圖／翻攝自臉書）

▲張景森（左三）為人海派，12月4日特別宴請離島好友吃馬祖菜，鄭愛華（左三）也與會。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

行政院政務委員張景森被本刊直擊，6天內3度與美女畫家鄭愛華密會，男女除了互到對方濱海別墅、山區農場外，張景森還在邀宴離島好友時，因鄭出身馬祖，特別選了台北一家知名的馬祖菜餐廳，此外，他也在女生於臉書上發布出遊照時，上去留言「愛你多」，「撩妹」意味濃厚。

本刊直擊，12月4日晚間，張景森一從行政院下班，即交代司機開公務車載他到北市中山區的「枕戈待旦」馬祖菜餐廳，連同鄭女在內，聚會的人不少，席間，張比手畫腳、高談闊論，讓大家氣氛很熱絡，一路聊到晚間10點多，張景森和鄭愛華才各自搭小黃離去。

據悉，這場聚會是因張曾身兼「福建省政府主席」，雖該機關已於今年元月解散，改制為「行政院金馬聯合服務中心」，但海派的他，仍作東邀宴來自金、馬、澎的醫師或作家等好友，鄭因出身馬祖，自然也是座上賓之一。

聚餐時，張高談闊論加上比手畫腳，讓氣氛很熱絡。（圖／本刊攝影組）

▲聚餐時，張高談闊論加上比手畫腳，讓氣氛很熱絡。（圖／本刊攝影組）

友人透露，今年54歲的鄭愛華，雖在馬祖出生，但上小學前即隨父母來台定居，逢甲大學國貿系畢業後，曾嫁給一位張姓醫師，育有1子，年過30才投入藝術創作。40歲時，再嫁給曾流亡海外的「獨派藝術家」林文德，林有不少作品，如鄭南榕墓園銅雕、陳定南塑像等，婚後夫妻倆在石門覓地蓋了一幢濱海別墅當住家兼工作室。

但林文德2015年不幸因食道癌過世，即便如此，鄭女早因林文德的關係，認識了張景森，但直到2017年，因她對公共藝術有興趣，需要張景森幫忙，雙方密切聯繫，才擦出火花。2人相處時，互以「大哥」、「Tammy」（鄭女英文名）相稱，

本刊調查，張景森直至去年3月，才首次「浮上檯面」高調到鄭女臉書留言，之後雙方也多次公開在網上對話。最有趣的一段，是鄭女在臉書發布去菲律賓艾爾尼多遊玩的照片時，張景森還留言：「為什麼翻譯成『艾爾尼多』呢？『愛你多』、『愛你島』不是比較好記？」曖昧之情溢於言表。

鄭愛華雖年過五旬，但因熱愛運動身材仍保養極佳，每每發布照片總引來不少朋友關注。（圖／翻攝自鄭愛華臉書）

▲鄭愛華雖年過五旬，但因熱愛運動身材仍保養極佳，每每發布照片總引來不少朋友關注。（圖／翻攝自鄭愛華臉書）

今年以來，兩人更多次與朋友們上山下海，留下不少燦笑合影，足跡遍布新北市三峽、瑞芳山區，夏天還一起到石門「老梅溪」溯溪，有次去爬陽明山時，連財經專家謝金河也同行。而九月底一場餐會後，鄭女更一口氣發布4張2人同框照。

本刊致電張景森政務委員辦公室，工作人員表示他在開會，記者留下提問、聯絡方式後，另也致電行政院發言人谷辣斯．尤達卡，請其轉告張景森相同問題盼回電，但至截稿止未獲張景森本人回應。

記者根據鄭愛華在臉書上留下的聯絡手機致電，但無人接聽，也以簡訊在其手機、臉書皆留言提問，但至截稿止無回應。

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