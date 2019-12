愛爾蘭少女全裸陳屍馬來西亞河畔！　父母直指「犯罪嫌疑」警：她餓死的

▲蔻爾倫失蹤第10天在河邊被警方發現,經調查認為,她離開渡假村時只穿著內衣褲,但疑點重重。(圖/Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

愛爾蘭15歲少女蔻爾倫(Nora Quoirin)8月和父母到馬來西亞玩,卻一夜失蹤,10天後被警方發現全裸陳屍河邊,目前真相未明,警方在現場也沒有找出綁架的證據。隨著時間過去,蔻爾倫父母相信,她很有可能是遭人擄走犯罪,希望警方還給他們真相和正義。

患有精神疾病的蔻爾倫,15年來生活起居都得靠家人協助,8月3日和父母及弟妹到馬來西亞某度假村遊玩,隔天清晨卻沒了蹤影,而且臥室窗戶大開。警方獲報後出動大批警力擴大範圍搜索,直到第10天才在渡假村2.5公里外的河岸旁發現蔻爾倫。

英國《每日郵報》報導,事隔4個月,蔻爾倫父母首次公開發聲,在《愛爾蘭廣播電視》上要求真相和正義,而他們相信蔻爾倫是死於非命,因為不論在心智方面或體能方面,她都不可能獨自走到那麼遠的地方,「我們認為事情其實沒那麼簡單,我們從一開始就堅持這是一起犯罪案件。」

