川普面臨眾院表決...陷危機照罵人！一張圖看懂「彈劾3大程序」

▲美國總統即將面臨彈劾。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）17日宣布，將於美東時間18日針對彈劾總統川普一案進行投票表決，讓川普成為第4位面臨國會彈劾的總統，投票若是通過，將會送交參議院審判與表決，但是參議院由共和黨佔多數，外界大都預估這次彈劾不會通過。

背景—吹哨人的神祕爆料

整件事情的起因來自一位神祕「吹哨人」（whistleblower），他正式投訴了一封信件，內容是川普今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話紀錄。川普被指控向烏克蘭施壓，要求對方調查民主黨總統初選候選人拜登（Joe Biden）及其兒子杭特（Hunter Biden），拜登是歐巴馬時期的副總統，同時也是川普2020年大選的主要政敵之一。



由於事涉外國勢力介入選舉等問題，眾議院司法委員會就此事展開正式調查，在傳喚多名證人之後，16日發表長達658頁的彈劾條款報告，指控川普「濫用職權和妨礙國會調查」。裴洛西也宣布將於18日進行投票，川普與共和黨員則是不斷堅持沒有任何不法行為，要求大家仔細看看國會公布的文本。

在美國的憲法中，若有足夠多的議員認定總統犯了「叛國罪、受賄罪和或其它嚴重罪行和輕罪」，國會就可以發起彈劾程序，解除總統的職務。世上還有許多國家都在憲法中規定可以進行彈劾，美國、巴西、阿根廷、俄羅斯、菲律賓、愛爾蘭、中華民國、大韓民國等地，主要應用於總統制或半總統制的國家。

回顧美國歷史，曾面臨彈劾的總統有詹森（Andrew Johnson）以及柯林頓（Bill Clinton），兩人最終都被參議院認定無罪。而1974年，尼克森（Richard Nixon）涉及水門案，眾議院司法委員會雖然通過了彈劾指控，但尼克森在投票之前就先自行請辭，因此不算真正面臨彈劾。

▲支持彈劾的民眾聚集在芝加哥川普大樓外。（圖／路透社）

川普接下來要面對的彈劾程序

眾議院投票：目前眾議院司法委員會已經發表了彈劾條款報告，將於18日進行投票，「簡單多數」（超過51%）通過後，就會送交參議院進行審理，川普正式「被彈劾」。

參議院審理：彈劾條款送到參議院之後，會由最高法院首席大法官主持審理，總統以被告身分出席，眾議員則會有一組議員擔任檢察官。

參院投票表決：參議員中有三分之二（67%）的人認定川普有罪，則判決成立，目前參議員共有100位，也就是要有67位投贊成票。一旦通過，川普就會被認定有罪，將會自動被解職，由副總統接替。

▲川普彈劾案程序。（圖／記者錢玉紘製）



實際面上來說，由於目前眾議院由民主黨佔主導地位，因此彈劾案幾乎篤定可以通過，送交參議院審判。而參議院的議員中，共和黨有53席，民主黨則佔有47席，換句話說，至少得有20名共和黨議員倒戈，投票贊成彈劾川普，才有可能彈劾成功，機率相當小。



川普堅稱「獵巫」 致函裴洛西



川普在17日給了裴洛西一封長達6頁的信函，內容寫道，「我要對（民主黨）的彈劾運動表達我最強烈、最強力的抗議，繼續進行這個無效的彈劾，就是在違反妳對這份職務的宣誓」、「你所做的是很糟糕的事，但最後要承受後果的是妳不是我」。

之後受訪時，川普也表示，他不會看眾議院的投票過程，「看起來就是一場騙局，整個彈劾都是一場騙局，我很期待進入參議院審判，我們不會有沒有律師或證人」。他還強調，共和黨從來沒有如此的團結，「大家都知道這是騙局，是一場獵巫」，似乎暗示有信心投票不會通過。

裴洛西則是被問道是否看了川普的信，她回答目前很忙，還沒有看完全部，但已經覺得這封信很荒唐，也很有病。而街頭上也出現抗議群眾，有支持也有反對彈劾的人。