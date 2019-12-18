綠營高官疑被綠！美女密友被拍深吻180型男　路邊大方齊PLAY

圖、文／周刊王

素有「小英心腹」、「地下閣揆」之稱的行政院政務委員張景森，被本刊直擊他6天內3度與美女畫家鄭愛華密會。張在上班日前往女方的濱海別墅獨處6小時，還將窗簾放下，鄭之後則於假日到男方的山區農場碰面，但中間兩人也沒閒著，還約了一群朋友聚餐，互動之密切，讓外界對彼此關係充滿好奇。

12月2日週一中午12點半，張景森開著鐵灰色休旅車，來到新北市石門區1幢兩層樓濱海別墅，熟門熟路進入名稱為「白沙灣藝術空間」的建物，張景森進屋後不久，約下午1點多，穿著輕鬆居家服、後腦頭髮盤起的屋主鄭女走了出來，將晾在2樓陽台上的毛巾、衣物收回屋內。

▲張景森、鄭愛華相偕監督農場施工，不知情者會以為他們是為家庭或事業打拼的夫妻。（圖／周刊王提供，下同）

陽台旁的房間，有大面玻璃窗，原本窗簾大開，隱約可見裡頭人影走動，但鄭女將衣物收進去不久，窗簾也緩緩放下，2人就在屋內一直未現身。直到傍晚6點多，才看到張景森駕車獨自離去，於晚間7點多回到北市住處旁，停好車後，看來心情頗愉快地慢慢散步回家。

12月4日，張景森下班後邀約一群友人聚餐，鄭愛華也到場。3天後的12月7日，張景森當天一早9點多即開著休旅車，從住家載兒子出門，近10點左右抵達他位於北市象山、曾被報導疑為違建的農場。

▲上班日溜去找鄭愛華，張景森熟門熟路將車停進她的濱海別墅。（圖／本刊攝影組）

張抵達時，鄭愛華已先一步到場，正在監督一群開著小山貓、怪手的工人整地施工，張、鄭會合後，2人開始形影不離，一起忙進忙出、指揮現場工人，不知情者，會覺得他們宛如一對為家庭事業打拼的夫妻。

下午1點半左右，張景森和鄭女同車下山，回到市區後，張景森讓鄭女在北市大同區下車便逕自離去，原來鄭女趕著參加漫畫家、政論名嘴魚夫的新書發表會，結束後，鄭女還和魚夫及一票好友到鄰近的燕窩專賣店喝下午茶。

日前天氣變化大，連閣揆蘇貞昌、副院長陳其邁都一度同時「中招」，未出席11月底舉辦的「國家永續發展獎」典禮，當天行政院緊急改由政務委員張景森代表致詞；而12月14日，蔡英文在高雄舉行競選政策說明會，張景森雖未在競總掛名、有職位，但負責上台解說者卻仍是他，顯見其在綠營份量之大。

不過，在綠營高層們選戰打得火熱之際，檯面上看似精實的張景森，竟丟著公務不管，於上班日私下開小差偷會女密友，看來，他除了得向老婆大人解釋清楚外，更應向全國民眾交代，坐領公帑卻到底為大家做了什麼。

▲張景森（中）和鄭愛華（右一）的好交情，對許多親綠人士而言不是秘密。（圖／翻攝自鄭愛華臉書）

行政院政務委員張景森6天內3度與美女畫家鄭愛華相會，臉書也互動頻繁，交情令人好奇。但令人跌破眼鏡的，是她除和張交情匪淺外，竟也和一位中年型男關係親密，還當街嘴對嘴深吻，被本刊直擊。

11月19日中午，鄭愛華從石門的濱海別墅開車到台北市區，抵達中山區後，接一名身高超過180公分的中年型男上車，2人開到大安區後下車，男生很自然的將手搭在鄭女肩膀上，鄭則猶如小鳥依人般靠著他，在1家小店買了1大袋包子饅頭。

▲雙方在路旁「喝咖啡，聊是非」，神情相當輕鬆自在。（圖／本刊攝影組）

2人買好東西後，又開到福州街某超商才停下，中年型男很紳士的進去買了2杯咖啡出來，2人便在路旁邊喝邊聊天，型男點起菸抽了起來，鄭愛華也很自然伸手作勢要抽，男女就一起「PLAY」同根菸。

直到下午2點多，雙方才依依不捨準備道別，鄭掏出汽車鑰匙交給型男，要他將車開走，自己則打算步行去其他地方，但離別前，型男竟一把將鄭女擁入懷中，2個人就在大街上演「Kiss Goodbye」，嘴對嘴深深長吻數秒才甘願分開。

▲中年型男超過180公分，他自然地將手搭在鄭愛華肩上，女生也小鳥依人靠著他同行。（圖／本刊攝影組）

本刊致電張景森政務委員辦公室，工作人員表示他在開會，記者留下提問、聯絡方式後，另也致電行政院發言人谷辣斯．尤達卡，請其轉告張景森相同問題盼回電，但至截稿止未獲張景森本人回應。

記者根據鄭愛華在臉書上留下的聯絡手機致電，但無人接聽，也以簡訊在其手機、臉書皆留言提問，但至截稿止無回應。

更多 CTWANT 報導

女友戀同性伴侶提分手！酒店經紀「囚禁迫賣身」還性侵產子

【高官私約俏寡婦2】請客貼心選家鄉菜 臉書挑逗「愛你多」

【哥哥帶妳飛1】加藤鷹式「內子宮紓壓」 空姐組團朝聖