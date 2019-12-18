蔣經國日記揭密！　台美斷交期間「字體變大」：內心憤恨痛苦





▲前總統蔣經國的日記公開，內文透露自己當時已料到美方遲早會和中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國史丹佛大學胡佛研究所公開蔣經國日記，蔣於1978年5月20日就任總統，卻在半年之後，遇上美國政策轉向，其任內美國向中華民國斷交，改與中華人民共和國建交。蔣當時在日記上記錄自己的憤懣痛苦，即便代表團赴美兩次協商也無結果，只好跟著形勢走。

胡佛研究所，全稱胡佛戰爭、革命與和平研究所（The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace），由共和黨籍前總統胡佛（Herbert Hoover）創立，為公共政策智囊機構，並於2016年全球關鍵智庫指標中，在全美90個智庫裡排行18，同時也是美國五大保守派智庫之一。

根據《聯合報》引述胡佛研究所公布的蔣經國日記原文，蔣寫道，「美國大使於十六日清晨二時謂有極緊急事，要求來見，果不出所料，通知美國將於六十八年一月一日承認共匪，同時與我斷交，當即以嚴肅之態度，向其提出最嚴重之抗議，內心憤恨痛苦，事已至此，身負重責，只好以理性處理此一大變，當即約見黨政軍負責人員商談十六日宣布非常法三條，並停止進行中之選舉，以先安人心，十八日召開中央全會，討論中美關係有關問題，為期一天，大家悲憤，但意見一致，由於群眾之行動增加了，不少情緒之不安寧，幸財政金融和經濟情況無變動，乃示民心知安也，二十七日美國政府代表團於夜間抵台北時，受到示威群眾之嚴重干擾，乃是極為不利之意外事件，使我預佈的一盤有利的棋，變為不利，群眾難以控制，深以為憾，代表團見了二次，開了二次會議，沒有協議，亦未破裂，代表團二十九日下午返美。」

蔣經國每天一頁堅持寫日記多年，是為人所知曉的其中一點，但在中華民國和美國斷交的外交震盪期間，蔣寫日記的字體放得很大，用上好幾頁寫下一天的事情，足以讓外界窺見當時的內心狀態。