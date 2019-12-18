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富士康爆內鬼！高層盜賣蘋果900億零件　機密影片流出

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圖、文／鏡週刊

一名台商向本刊自爆，他的團隊與富士康鄭州廠大陸籍高級幹部合作2年多，以低價買進原本應銷毀的iPhone零組件瑕疵品，經簡單加工，再以原廠良品的名義轉賣，富士康疑似內鬼盜賣iPhone零組件的暗黑內幕，不但蘋果每年損失近30億美元（約新台幣900億元），更可能重創鴻海集團的形象。

 

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▲iPhone零組件眾多，Ｘ先生表示自己的團隊鎖定背蓋總成為主力，進行收購，已獲利新台幣13億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

本月初，台商Ｘ先生將琳琅滿目的iPhone零組件一舉攤放在桌上，包括手機面板、機殼、藍寶石玻璃等，其中以「背蓋總成」為最大宗，他向本刊爆料說：「背蓋總成利潤高、處理簡單，所以我們3年前開始就專攻這個項目，從富士康鄭州廠拿到的背蓋有iPhone 8、8Plus、小8、Ｘ系列，光iPhone X的鋁框，我們就賣了30萬套。」

Ｘ先生出示iPhone背板上的傷痕，並指出這些傷痕都是人為造成的，如此才能將背板以不良品名義買下。

Ｘ先生告訴本刊：「我們團隊本來就在經營電子業的五金廢品生意，工廠的生產線難免有瑕疵不良品，一般正常的報廢比例約3％～5％，我們將這些廢料處理後轉賣，已經行之有年。」

蘋果執行長庫克要求亞洲稽核單位，徹查富士康鄭州廠iPhone零件盜賣疑雲。

這名台商今年2月因故與大陸幹部鬧翻，回台後，他先向富士康母公司鴻海投訴，但未獲回應，之後轉向蘋果總公司檢舉，Ｘ先生寄了檢舉電子郵件到蘋果總公司及執行長庫克（Tim Cook）的信箱。

鴻海前董事長郭台銘曾祭出人民幣千萬元獎金，要揪出涉貪的不肖員工。

信中寫到：「為了蒐集證據，我花了很多時間，並安排祕密人員進入富士康，在過去的幾年中，流出市場的許多手機組件已經被收購，這已嚴重影響了蘋果的權益，每年損失近30億美元（約新台幣900億元）。」

蘋果得知此事後十分重視，庫克已要求亞洲稽核單位徹查，一旦查證屬實，恐將重創鴻海集團的形象。

蘋果公司回信表示，執行長庫克（Tim Cook）已將Ｘ先生的檢舉信，轉交給亞洲稽核單位進行調查。

Ｘ先生說，「我們團隊是從iPhone 4s做起，一開始是在大陸深圳透過香港的環保商收購這些不良品，再轉賣給北京、廣東的電子零件大盤商，3年前才跳過香港公司，直接打入富士康鄭州廠。」Ｘ先生說。

Ｘ先生說，能夠成功打入鄭州廠，靠的是一名大陸籍的吳姓幹部，他經朋友介紹認識吳，之後吳又介紹了幾名下屬跟他對接，拿貨前，還可直接進入富士康庫房看貨。

Ｘ先生表示，從iPhone 4s就開始做零組件轉賣生意，但3年前才打入富士康內部。（東方IC）

他透露，到鄭州廠看貨時，廠內人員都會要求他們關掉手機，但Ｘ先生有次還是趁機偷拍了一段在廠內驗貨的影片。從短短幾秒的影片可以看到，一個棧板上放著十個紙箱，外面印有大大的FOXCONN（富士康）字樣，其中一箱被打開等待驗貨，證明Ｘ所言不虛。

至於雙方如何取貨？Ｘ先生神祕地說：「我們看完貨後下訂，隔天就叫貨車，雙方約在廠外隱密的民宅接貨，驗貨之後，直接支付現金給接頭的人，然後我們再將這些零組件賣給固定配合的盤商，最後由這些盤商銷往全大陸，也間接賣往台灣。」

Ｘ先生提供進廠挑貨時的影片，棧板上的箱子的確都印著FOXCONN（富士康）字樣。（讀者提供）

他舉最新的iPhone XR為例，相關零組件大多在富士康鄭州廠組裝，良率約93％，也就是有7％的不良品。依規定，這些不良品須銷毀，但他的團隊卻有門路拿到未銷毀的不良品，經簡單整理，就可變成良品轉售牟利。

針對X先生的爆料，本刊致電鴻海黃姓發言人，並以電子郵件詢問細節，黃姓發言人以沒看到明確證據為由，拒絕回應。本刊隨後寄出X先生提供的「iPhoneX不鏽鋼框支架第一道工序半成品」「iPhoneXR印有『調機品』的中框」及「印有二維碼的原型機後蓋」照片給黃姓發言人確認，但至截稿前，鴻海均未回應。


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