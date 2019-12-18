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美參院通過《國防授權法》　台灣大選後45天內須提「中國干預報告」

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▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲美國國會大廈（United States Capitol），參議員17日通過《國防授權法》。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參、眾兩院分別通過2020年《國防授權法》，內容要求台灣大選後45天內，美國國家情報總監必須提交報告，說明中國對台灣選舉的干預或破壞，以及美國採取什麼樣的方式作為回應。

繼眾議院11日以377票對48票，通過2020財政年度、7380億美元的《國防授權法》（NDAA Act 2020），並遞交參議院後，也由參院於17日以86票贊成、8票反對的壓倒性票數通過，如今只需遞交總統川普後即會正式生效。川普對於這項法案興趣極高，當中和美國建立太空部隊有直接相關，因此他日前甚至催促國會盡快通過，只要收到法案就立刻簽署。

▲▼美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現任國防部長艾斯博（Mark Esper），在法案要求下，須向國會軍委會提交報告。（圖／達志影像／美聯社）

《中央社》報導，《國防授權法》法案要求國家情報總監在台灣大選後45天內，必須向國會報告中國的干預或破壞行動，以及美國為防止這類事情發生所做的回應，並且必須描述美方情報機構如何以技術及物質，和台方進行協調，支援台灣辨識及反制中方的影響行動。

法案同時也要求美國國防部長須在頒布後的180天內，向國會軍委會提交報告，內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，針對新興網路安全議題的因應；美國防部與台灣進行網路安全活動的現行和未來計畫；以及針對網路安全建立、執行和實施協議時，美台雙方遇到的障礙等。

台灣關係法審查方面，針對中國政府或中共採取軍事、經濟、訊息、數位、外交或任何其他形式的脅迫，讓台灣人民安全、社會和經濟體系、兩岸軍事平衡及台灣未來等各層面受到影響，國會意見要求國防部長和國務卿須進行檢討。

卡爾文森號航空母艦與南韓舉行演習。（圖／路透社）

▲法案建議美軍艦定期過境台海，並鼓勵盟國仿效。（圖／路透社）

國會意見指出，美國應支持台灣透過的對外軍售、直接商業銷售和產業合作，獲取國防項目和服務，並在反艦、海防、反裝甲、空防、海軍防禦等重點，支援台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮及控制能力。

法案要向國防部長提出建議，應加強和台灣安全交流，和台灣進行實戰訓練及軍事演習，確保台灣自我防衛能力，增強台灣不對稱防衛作戰的能力。以《台灣旅行法》為基礎，美台雙方進行高階國防官員的交流，擴大在人道主義救援和救災方面的合作；此外，國防部長應繼續指派美軍艦定期通過台灣海峽，並鼓勵盟國和夥伴仿效。

►美眾院通過「國防授權法」　建議強化台灣軍事能力、網路安全

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