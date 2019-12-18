圖／一張圖看韓國瑜、陳菊政績　葉匡時：事實勝於假新聞

▲韓國瑜vs.陳菊政績比一比。（圖／取自葉匡時臉書）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，高雄副市長葉匡時17日在臉書貼出一張對照圖，列舉出市長韓國瑜在高雄的13項政績，其中有高達12項韓都超過前市長陳菊，他也因此在臉書寫下：「事實勝於假新聞！」

葉匡時17日在臉書發文並PO出一張對照圖，上面分別列舉了韓國瑜與陳菊的13項政績，其中12項都是韓國瑜的表現較佳，項目包括清疏量、登革熱病例、農品出口額、漁產外銷量、重大民間投資、弱勢餐食劵、改善道路面積、新闢道路面積、旅客住宿人次、建物買賣移轉、AQI空氣品質、修補雨水箱涵及刑案發生數。

事實上，民進黨立委管碧玲一句「高雄人對不起台灣」的言論在網路上引發一片負評後，韓國瑜和台北市長柯文哲皆紛紛替高雄人抱不平，痛批陳菊債留3千億給高雄市民。

韓國瑜17日受訪時也坦言，高雄市民278萬，每人平均負債8萬8千元，將近9萬，是全國第一高，高雄人早已經看清楚。

韓國瑜表示，民進黨平常執政不認真，一到選舉大撒幣，行政院副院長陳其邁很多選前的承諾，選完後完全不認帳，高雄人已經看清楚，最明顯就是林園捷運，選前總統蔡英文跟陳其邁是怎麼說的，選完之後完全不管林園 。

韓國瑜痛批，像這種空頭支票太，「我覺得民進黨還是要回到正軌」，好好為人民打拼。

▼國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）