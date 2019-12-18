房仲第一品牌永慶房產集團　穩居21縣市市佔第一

▲永慶加盟三品牌齊聚慶全台21個縣市店數市佔穩居第一。

圖、文／永慶房產集團提供

時序進入年尾，房仲第一品牌永慶房產集團繳出年度亮眼成績單！不僅提前達標新展店數達130家，已連續3年新展店數突破100店，全台服務據點更已突破1100家店，在全台21個縣市搶下店數市佔第一寶座，明年展望更發下豪語，2020年將挑戰新展180店、平均兩天開一店，目標店數市佔突破4成。

回顧2019年，永慶房產集團無論在新展店數、業績總額和聯賣績效，都交出亮眼成績，再次締造歷史新高峰；新展店達130店，全台服務據點突破1100店，穩坐房仲第一品牌。12月17日在新北市政府多功能集會堂舉辦的「2019年度菁英會頒獎典禮」，來自全台上千名加盟三品牌（永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產）的菁英齊聚，慶祝全台21個縣市「店數市佔」更穩居第一。

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▲永慶房產集團孫慶餘董事長率領永慶加盟三品牌菁英舉杯。

自2014下半年房市反轉向下，房仲加盟市場即出現洗牌現象，加盟主紛紛投向大品牌，各加盟品牌店數出現明顯消長。永慶加盟三品牌逆勢成長，氣勢如虹；其中，永慶不動產業績表現亮眼，「單店平均年業績」高達2600萬元，年成長率逼近3成，全台店數穩健邁向400店；在全台加盟店東的強烈爭取下，加入推動「永慶實價登錄3.0」提供「透明房價一覽表」揭露成交行情到門牌，造福全台消費者，不僅是「房仲加盟第一品牌」，更是加盟品牌的表率。

而深獲消費者喜愛的「有巢氏房屋」，全台店數邁向300店，不僅是「社區專家」第一品牌，在中台灣更已突破100店，穩坐中台灣房仲第一品牌。而南台灣房仲第一品牌的「台慶不動產」，在台南、高雄和屏東店數年成長率超過3成5，全台店數也朝向250店邁進。

「深度聯賣」帶動單店平均年業績逼近1800萬元 歷史新高

不只如此，回顧今年表現，永慶加盟三品牌今年「店總業績」較去年成長3成，震撼業界！眾多加盟店也紛紛突破自己的業績上限！「店總業績突破3千萬元」的加盟店數逼近150店，較去年成長4成9；「店總業績破億元」的加盟店突破5店，較去年翻了1倍。「深度聯賣」持續推升績效，永慶加盟三品牌「單店平均年業績」逼近1800萬元，較去年增加3成，寫下新紀錄，「聯賣業績」也突破32億元，較去年成長4成，成為許多新科店東長積極加盟的關鍵原因。

而個人業績也不遑多讓，得獎人數歷年最多！12月17日上台接受表揚的績優經紀人、店長及店東突破400人，較去年成長5成7，是歷年之最。

大者恆大、強者愈強 打造最強房仲加盟創業平台

隨著永慶加盟三品牌市佔與績效持續攀升，同業詢問加盟的熱度也破表，永慶房產集團已是房仲業者爭先加入的「最強房仲加盟創業平台」，為產業培育無數精英。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀指出：是孫慶餘董事長率先引進「新式仲介」經營模式，主張「不賺價差，只收取固定服務費」的經營理念，與友人創辦住商不動產（當年為大台北不動產仲介聯盟），吸引眾多人加盟，不少知名品牌創辦人或董事長都是當時的加盟主。

▲孫慶餘董事長率先引進「新式仲介」經營模式，主張「不賺價差，只收取固定服務費」的經營理念。

這些年來，孫慶餘董事長創立永慶、花10年推動立法，為產業建構完善的法治環境，更堅持「先誠實再成交」的理念，吸引更多理念相同的加盟主，攜手提升房仲服務，才讓台灣房仲業得以蓬勃發展，贏得消費者的認同。「2019菁英會頒獎典禮」後，房仲業最盛大的永慶房產集團全台尾牙大串聯，將自2020年1月14日陸續展開，10場尾牙宴席開1800桌，規模和精彩程度更勝以往。

▲12月17日「2019年度菁英會頒獎典禮」中，九天民俗技藝團帶來精采演出。