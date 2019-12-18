網路買基金夯不是沒原因！　專家曝6好處傳授小資族必學理財術

▲在網路買基金近年愈來愈夯，專家傳授小資族必學理財術，透過基富通、鉅亨和先鋒三間基金銷售平台購買，原來有6大好處。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者鍾欣妍／採訪報導

手指動一動輕鬆開戶下單，不用跑一趟實體銀行，宅在家滑手機或用電腦上網，就能隨時隨地買基金！台灣目前有基富通、鉅亨和先鋒三間基金銷售平台，讓小資族理財更方便上手。

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▲▼ 用手機或筆電就能隨時隨地在網路買基金，成為近年小資族投資基金的首選管道。（圖／記者吳杰澄攝）

台灣集中保管結算所副總經理曹素燕表示，基金銷售平台基金上架商品數多、完整度高，滿足一站式購足基金理財需求，就像基金超市的概念，「對於一般小額的投資人，有時候到銀行可能也沒有專屬理專可以服務，可是到基金銷售平台的網站，有一些智能工具市集可以選擇，也讓你去試算。」

台灣掀起網路買基金風潮，因為數字會說話，截至2019年11月30日，透過集保結算所基金交易平台辦理基金申購的投資人銀行帳戶，已經突破138萬戶。而透過基金銷售平台購買基金的好處，就在於免收信託管理費、統一換匯更優惠、約定扣款很便利、手續費真正便宜、快速取得買回款、資金安全有保障。

▲在網路買基金夯，透過基富通、鉅亨和先鋒三間基金銷售平台購買，有六項好處。（圖／記者吳杰澄攝）

曹素燕進一步說明：「基金銷售平台其實不是信託，所以是沒有信託管理費，因為是在網路上做，對於銷售機構來講，基本上成本比較低，手續費很便宜。另外，透過集保來做款的收付，甚至於結匯，集保也可以用很大的量，拿到比較好的匯率，集保的贖回款兩天到四天就可以入帳，大概可以快市場三個工作天，對於投資人去做資金的運用，會更有效率。」

▲「好享退」專案推出後，曾獲央行前總裁彭淮南支持，並點出「人不理財、財不理人」理財觀念。（圖／集保結算所提供）

▲基富通推出「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，共有31檔股、債、平衡基金，呼籲小資族提早進行退休規劃。（圖／記者吳杰澄攝）



曹素燕也引述央行前總裁彭淮南曾說過的話「人不理財、財不理人」，建議小額投資人、剛出社會的年輕小資族，可以透過投資基金，提早進行退休規劃，像是基富通先是推動「好享退」全民退休投資專案，後續再推「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，共有31檔股、債、平衡基金，只要在12月底前完成申購，即可享終身定期定額申購手續費0.2%的優惠。