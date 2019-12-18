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遠見／日本社會5.0

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／林鳳琪  攝影／陳之俊

過去幾年科技快速推進，各國都在擬定新的國家戰略，美國喊出「再製造」，德國力推「工業4.0」，中國揭示「中國製造2025」，日本卻在這波熱潮中缺席。

2016年，日本首相安倍晉三首度對全世界宣布未來願景，提出2030年「社會5.0」。在以人為本的思惟下，建立串聯AI、機器人、物聯網等科技的超智能社會，藉此重返經濟強權地位。

如今，這個概念已是日本人耳熟能詳的新名詞，更引起歐盟、美國、中國關注。連廣達集團董事長林百里、科技部長陳良基、行政院政委吳政忠都指出，日本社會5.0，值得台灣研究。《遠見》團隊走訪日本產官學界，採訪多位相關政策關鍵推手，帶回第一手解析。

請繼續往下閱讀...

11月1日，東京澀谷車站，萬頭攢動。這天，被稱為東京新地標，樓高47層的「澀谷天空」大樓，在眾所期待中正式開幕。

這天，來自世界各國的媒體、觀光客，全湧入澀谷，為了一睹日本最大的天空觀景台。玻璃帷幕牆打破隔閡，偌大的東京，就在腳下，100公里外的富士山，清晰地近若咫尺。

澀谷，曾是日本時尚代名詞，是亞洲潮流的發源地。在這裡，有全球最大十字路口，每天將近250萬人經過；澀谷車站，每天轉乘人次超過300萬人，僅次新宿，日本第二。

然而，發展較久的澀谷，一度蒙塵，建築已老朽，街廓擁擠紊亂。

澀谷都市革新 營造多元互動空間

為迎接2020年東京奧運，東京政府展開「百年一遇」的澀谷復興計畫。在寸土寸金的商業區，刻意保留開放空間，劇場式階梯與舞台設計，免費表演吸引人們駐足。空中廊道，串連車站與各商業大樓，讓忙碌的交通，不再是阻礙。

這裡，嶄新設計了學校、企業、政府協作的共創空間 SHIBUYA QWS，要打造澀谷為匯集各種可能的十字路口，邁向世界。目前已吸引Google進駐，「聽說很多IT公司計畫將總部搬過來，這裡將成『日本矽谷』，」東京街頭上班族興奮談論。

日本，正在改變！

30歲出頭、留學美國史丹佛大學，專長「設計思考」的吳彥彰，U-Next公司創意長，參與了澀谷百年改造計畫。他指出，經產省去年公開發表「設計管理宣言」，呼籲「企業需要更有創意的設計思考」，日本已意識到，要更重視創意人才。

他觀察，澀谷新車站開放空間多了，有各種活動，像是音樂會，甚至還有三人籃球賽，這裡不只是科技車站，更是人與人友善互動的空間，日本正敞開大門，接納更多元聲音、人才。

「東京，曾是個很冷漠的都市，」吳彥彰說，澀谷改造計畫已讓他切身感受到日本改變的決心。

2016年，日本首相安倍晉三首度對全世界宣布未來願景，希望打造出「以人為中心」的超智能社會5.0。

一開始沒有引起太多關注，但醞釀與執行至今三年，在東京奧運將舉辦前，這個概念已成為日本人與各國人士朗朗上口的新名詞。

今年10月31日，廣達集團董事長林百里日前參加《遠見》華人領袖高峰會時還特別指出，日本社會5.0的願景一開始聽起來覺得不太可能，但愈想愈覺得可以實踐。科技部長陳良基、行政院政委吳政忠也在接受《遠見》專訪時指出，日本社會5.0值得研究。

新明治維新社會5.0 日本拚重返榮光關鍵

到底社會5.0是什麼？為什麼引起歐盟、美國、中國與台灣各界關注？

過去幾年來，由於科技快速推進，各國紛紛擬定新的國家發展願景。美國喊出「再製造」，德國力推「工業4.0」，中國揭示「中國製造2025」。只有日本提出，以人為中心的發展願景，強調經濟與科技發展，要能同時解決人類的社會課題。

在以人為本的思惟下，日本提出2030年社會5.0，這是繼狩獵、農耕、工業、資訊社會後，人類社會第五次變革，是架構在AI、機器人、IOT、量子運算科技下的超智能社會。

在社會5.0藍圖下，人類將在網路虛擬與物理實境融合的世界裡生活；人類與機器人，將協作共生；人生，不管是學習、工作或休閒，都不再是線性發展，而是多元並進。

例如人類移動，將因自駕技術、即時訊息，提高效率，降低事故，並解決高齡者移動挑戰；未來醫療，將透過個人健康訊息即時監控與AI預測，達到「治未病」境界。

農業、工業製造、人類飲食、採購、休閒、移動等，都將在社會5.0時代，達到高效率與完全「客製化」。目前在無現金支付領域，遠遠落後其他國家的日本，也希望在社會5.0裡，直接進入區塊鏈的時代。

日本史上任期最長首相安倍晉三，將推動社會 5.0視為帶領日本重返榮光的關鍵，希望藉由打造全新的社會模式，讓日本不必依賴人口數量，能重掌經濟強權地位。

因此社會5.0，被視為日本現代版明治維新，已掀起日本從產業、政府到民間的改革浪潮。

醫療業〉在宅醫療、遠距看診
家取代病房 偏鄉、高齡者不用奔波

看看日本醫療業，如何落實超智能社會5.0？

來到東京日本橋地區，入夜後人潮散去，一片靜寂。剛從新加坡返抵日本的武籐真祐，還來不及回家，就先跑到診所關心遠距醫療團隊進展。

武籐真祐是日本在宅醫療協會鐵祐會的理事長，也是日本厚生省與經產省「遠距醫療」研究計畫的領導人。螢幕上，獨居阿公、阿嬤的脈搏、體溫透過穿戴裝置，即時傳遞了健康關鍵數據。

住在偏鄉的高齡糖尿病患者，透過YADOC遠距醫療系統，能初步從患者影像中辨識病情，並傳給人在市區的主治醫師，接著醫師進一步透過線上視訊，即時問診。

在日本，已有近千家醫院診所加入遠距醫療系統，緩解偏鄉交通不便，以及醫師人手不足等問題。背後推手，便是武籐真祐。

為讓醫療法令鬆綁「面對面問診」，2017年，武籐真祐帶領一批科技與醫療團隊，在日本九州福岡落地驗證遠距醫療，因成效不錯，促成2018年安倍首相鬆綁醫療法規，定調「遠距醫療」為未來社會願景藍圖，也讓高齡日本，迎來希望。

擁有醫學博士與會計師執照的武籐真祐，曾是日本天皇御醫。目睹日本快速老化，讓他憂心忡忡，「2030年日本『死亡難民』將高達47萬，日本，一定要改變。」在宅醫療、在家安老，被視為解方之一。

311大地震後，他跑到險些被海嘯滅村的石卷市開診所，除了照顧倖存者，也希望建立在宅醫療系統，他回憶，「系統建立，需要當地醫生、護理師、藥師協助，但他們本身就是災民，這條路，很辛苦。但不改變，不行。」

在他的推動下，日本各地在宅醫療系統陸續建立，AI助攻，遠距醫療將打破地域與時間的限制，日本醫療未來願景已不遠。

科技業〉量子電腦、AI
以人為本 打造「客製化」未來

科技業又如何迎上社會5.0？

來到東京市區的IBM總部大樓裡，藏著影響人類未來最關鍵的科技之一「量子電腦」。電子電腦的運算速度能快速處理一般電腦可能要花數十年的資料，被稱為下個世代的「運算工具」。

IBM日本副總裁森本典繁，有量子電腦之父的稱號。他透露，量子技術已可運用在化學運算與金融風險控管，運算速度加快一萬倍，預計三、五年內，便可商轉。

他指出，社會5.0就是關心「人的生活」，未來，不論健康、居住、交通、糧食或醫療，都將大量使用量子運算。

IBM已與日本各大學、保險公司合作，從人們開車或走路型態，預測罹患神經疾病的風險，像是帕金森氏症症。風險預測後，進一步啟動疾病預防機制。

又如備受關注的塑膠垃圾與食物浪費，IBM已開發出可百分百循環利用的塑膠；並利用AI、IOT等技術，追蹤、控管食物旅程，避免浪費。

八大挑戰一波接一波 危機感點燃改變決心

其實，安倍提出社會5.0，是因為危機感！

旅日多年的執業律師徐崧博分析，安倍2012年上台後，為搶救經濟，一口氣讓日幣兌美元，從80元貶到124元，2017年，趁中國關閉虛擬貨幣交易所，開放虛擬貨幣交易所，皆瞬間吸引外資流入。

Acer日本社長詹國良觀察，曾是製造大國的日本，產業正積極改革，捨製造，甚至找台廠合作，轉向提供創新價值整合服務系統。

日本政策研究大學院大學政治經濟博士黃俊揚分析，日本改革的起點，始於311大地震。

在此之前，日本經濟已歷經多次重創，先是1995年神戶地震，影響GDP近5％，緊接著1998年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫、2001年美國恐攻、2008年金融海嘯……。

2010年，日本人口成長首度正轉負，開始陷入「人口消失」悲觀氛圍。隔年，311地震，不但震掉了GDP近3％；對內，外商撤僑、撤資，重建工程浩大，政府預算卻縮減；對外，面對美國、中國等新科技巨擘崛起，更如致命重擊，讓日本信心潰散。

追根究底，日本社會有八大挑戰。

挑戰一、經濟實力一度直逼美國，高居世界第二，現已被大陸超越。

世界銀行統計，1995年日本人均GDP達4.3萬美元，遠遠超過美國2.8萬美元，此後一路下滑。2017年，美國人均GDP約5.9萬元，新加坡也有5.7萬美元，日本僅3.8萬美元。

挑戰二、人口老化快速，負擔不起的未來。

今年，日本65歲以上人口達28.4％，2030年將達31.2％。日本經產省統計，光是年金給付，就從1990年78.4兆日圓飆升至2017年的120.4兆日圓。還不含醫療與照護費用。

挑戰三、日本人正在消失。

2010年日本人口由正轉負，推估40年後，將從1億2000多萬人到僅剩9000萬人。

消失的日本人，學校、地方政府也將一一消失。2033年，日本將有近30％房屋無人居住。屆時，連東京近郊，都將變成無人鬼域。

挑戰四、人才不足。

根據日本經產省統計，日本IT人力需求在2019年爆發後，2030年，IT人才缺口將達79萬人，恐連維持社會基本運作都有困難。

挑戰五、地方消滅，農村廢耕，恐釀糧食危機。

根據統計，2040年，日本有22.9％地方縣市面臨人口減少40％衝擊。像是秋田、青森，都將消滅。直接衝擊的，是農村棄耕。

2025年，日本農地面積將較半世紀前，減少1∕3，2050年，日本將捲入全球搶糧危機。

挑戰六、研發與投資實力衰退。

日本近年發表的《科技白皮書》，承認論文與科研投資都落後美中等國。1995年，日本論文發表仍居全球第四名，2015年卻滑落至第九名，甚至輸給中國。

2017年醫療IT產業投資，日本僅3500萬美元，居美中歐之末，美國投資金額超出日本100倍。

挑戰七、基礎建設老舊。

日本許多基礎建設已超過40年。日本國土交通省統計，2033年，日本基礎建設維護費用高達5.5兆日圓，恐占日本GDP超過2％。

挑戰八、城市擁擠、資源分配不均、防災挑戰加劇。

就在日本地方面臨消滅挑戰的同時，東京人口持續增加，預估2025年將達1398萬人。擁擠的城市將造成居住等資源分配不均。

貿協東京辦事處處長陳英顯回憶，311大地震時，東京地鐵停擺、數百萬上班族回不了家；停電讓整個經濟活動數度停擺。

黃俊揚分析，打造社會5.0時，日本政府特別重視都市防災，像是即時監控預警，利用科技，打造井然有序的緊急災難救助系統，「社會5.0，科技防災是很重要的項目。」

不少日本產官學專家指出，就在八大挑戰下，日本急需振興，需要善用新科技來解決人口減少與老化。

台日困境相同 值得政府借鏡

綜觀台灣挑戰，高齡少子、地方消滅、經濟疲弱等，皆與日本相似。

當日本在國內危機與國際科技的發展趨勢下，從政府、產業界、再到學界，大家從危機中凝聚共識，積極推動社會5.0，逐步實踐未來願景，值得台灣借鏡。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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