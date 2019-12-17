逾億元高資產客戶新財管方案　最快2020年第1季上路！

▲針對上億元的高資產客戶推出新財管方案，金管會預計2020年1月預告，最快第1季正式上路。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（17）日表示，針對上億元高資產客戶推出新財管方案，目前已於金融業者共同研商，預計明年初將進行草案預告，最快明年第1季上路，屆時符合資格的銀行可遞件申請。

金管會主委顧立雄昨日邀集央行、金融總會、銀行公會、投信投顧公會等單位，共同研商銀行辦理高資產客戶適用金融商品以及服務管理辦法草案，藉此強化台灣產業發展，並進一步討論相關配套措施。

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金管會銀行局副局長莊琇媛表示，這次針對草案重點與金融業者進行意見交流，金管會將參考與會者意見，研議調整草案內容，考量上億元高資產客戶開放商品皆為較高風險且複雜，為確保理財業務辦理品質，未來將對銀行採取差異化管理原則，並訂定財務健全性、承作財管業務量、守法性、風險管理性、經營業務能力及資源投入情況。

莊琇媛指出，會中有業者提出3大建議，首先是銀行建議以數位化方式接受客戶申請，由於客戶習慣用手機下單，若一定要書件的方式，對客戶來說可能不是那麼方便，因此屆時只要確認可信賴的確認機制，適度做好風險控管，在法規上可提供彈性。

第二，莊琇媛說，過去OBU（金融境外中心）可買結構型債券與未核備的境外基金，建議可用私募方式賣給DBU（外匯指定銀行）的客戶，且金管會已在7月簡化私募基金流程，因此高資產客戶若有基金的需求，可採用私募的方式辦理；最後是關於開放商品及該辦法，銀行也可向金管會提出意見。

至於是否開放與匯率、台股相關商品，莊琇媛表示，現場也有業者提出，不過由於匯率和股市穩定都是很重要的考量，因此後續會與央行討論，會在有配套措施的情況下研議。

外界關注草案推動時程，莊琇媛提及，昨天進行交換意見後，預計明年初辦理草案預告，最快第1季正式上路，符合資格的銀行可遞件申請，且以3年為期，做為是否辦理續期的依據。