英特爾發表視覺運算處理器　2020年上半年上市

▲英特爾視覺運算處理器效能圖。（圖／翻攝自英特爾簡報）

記者周康玉／台北報導

為了攻上5G、人工智慧和高速運算帶來邊緣運算商機的灘頭堡，英特爾今（17）日推出新一代視覺運算處理器－－視覺運算處理器 （Visual Processing Unit，VPU），預計於2020上半年上市。

新一代視覺運算處理器Movidius VPU代號為「Keem Bay」，是專為深度學習、視覺和媒體所設計，具備低功耗（4~15瓦）的高效能邊緣推論（Edge Inferencing）產品。

請繼續往下閱讀...

其具有靈活彈性運用的外型及尺寸，客戶可將晶片置於相機內，或整合在小型的M.2介面擴充卡以用於像是自助服務資訊站（kiosk）和機器人等應用，同時也可整合在全功能的PCIe介面擴充卡上，也可透過同時運行多個VPU，以實現以高密度，擴充邊緣AI伺服器的加速能力。

英特爾同時推出連結5G網路邊緣運算的軟體套件OpenNESS，此套件可在安全的多重存取邊緣雲端運算，無縫地橫跨網路邊緣或就地部署(on-premise)，並且支援以第三代合作夥伴計畫(3GPP)規格為基礎的5G布建，以及在雲端原生環境上跨網路邊緣的端至端布建。

英特爾也提供開源程式碼專案Open Visual Cloud，縮短包括媒體處理、媒體分析、沉浸式媒體、雲端繪圖和雲端遊戲等關鍵服務中的現有產業科技差距。