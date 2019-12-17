英特爾攜研華、鴻海等五台廠打造邊緣運算生態系　

▲英特爾因應邊緣運算推出推出一系列開發工具和新計劃。（圖／翻攝自英特爾簡報）

記者周康玉／台北報導

為了攻上5G、人工智慧和高速運算帶來邊緣運算商機的灘頭堡，英特爾今（17）日宣布，與研華、凌華、鴻海、威強電、威聯通等五家台廠合作，打造邊緣運算生態系。

英特爾的邊緣運算生態系在這一年來，已有6600多家企業開始應用相關解決方案，範圍從管理庫存的自動機器人到防止沙門氏菌爆發的冷凍食品鏈監控解決方案都有。

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英特爾與鴻海及威聯通在融合邊緣運算參考架構（Converged Edge Reference Architecture，CERA）上進行合作。其中，鴻海以CERA為架構，開發兩項高效能邊緣運算解決方案，為工業邊緣運算和專用無線應用提供新解決方案。；威聯通則是在CERA建構具備AI架構的平台，未來將應用於零售業。

▼英特爾與鴻海及威聯通在CERA上進行合作。（圖／翻攝自英特爾簡報）

凌華則是與英特爾和亞馬遜雲端服務（AWS）聯手簡化機器視覺的AI邊緣運算服務，解決方案包含Amazon Sagemaker建構的機器學習模型，採用英特爾的 OpenVINO工具套件和 ADLINK Edge軟體套件，以完成機器視覺應用部署最佳化並通過AWS Greengrass認證。

▼凌華則是與英特爾和亞馬遜雲端服務（AWS）攜手合作。（圖／翻攝自英特爾簡報）

研華則是在英特爾的OpenVINO SDK支援下，推出機器視覺APP軟體AINavi和VisionNavi，紡織業的視覺檢測解決方案是使用實例之一，新的解決方案可以將生產速度提高50％，並可透過自動識別方式對12種瑕疵進行分類，準確率超過95％。

威強電與台大醫院攜手合作，透過智慧醫療解決方案，有效輔助醫師進行皮膚疾病檢測，帶來更好的醫療服務品質。

此外，英特爾推出一系列開發工具和新計劃，包括第三代的Intel OpenVIN AO工具套件、專為邊緣所設計的Intel DevCloud開發雲、與優達學城（Udacity）合作推出Edge AI Nano線上課程，加速開發人員的產品開發，且都已有相當成果。其中，DevCloud開發雲部分，已有超過2700位客戶可自由測試全系列Intel Edge晶片；Edge AI Nano線上課程則是在推出首月，已有超過30000人報名參加此課程。

▼英特爾邊緣運算生態系目前成果。（圖／翻攝自英特爾簡報）