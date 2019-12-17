李佳芬家族砂石案／國產署明日開挖　有無回填廢棄物立即分曉

▲國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳靜君／台北報導

國產署明（18）日將開挖時代力量立委黃國昌所質疑的國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬家族的砂石場，國產署中區分署表示，是否有回填廢棄物當日即可知曉；但國產署還要進一步確認，該土地是否有遭受到重金屬的汙染，則必須要等到明年初才可能會見分曉。

黃國昌屢次質疑李佳芬家族的砂石案，甚至在本月初立法院財政委員會上也質詢國產署，該地的洞是用正常土石回填，還是用廢棄物回填。為了回應外界質疑，財政部國產署中區分署雲林辦事處也發函指出「雲林縣西螺鎮東南段1-1號土地」遭質疑有回填廢棄物，確定明日早上開挖。

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國產署中區分署表示，因為外界對於是否有回填廢棄物有質疑，為了回應外界期待，所以才決定短期內開挖該地，但是絕對非政治的打手。

國產署中區分署表示，這次開挖的面積大約是4公頃左右，每3公尺一個點開挖，預計會有30多個點，初步確認是否有回填廢棄物當日就可以知道。

但是此次國產署要驗證的不只是回填廢棄物，還有確認是否有受到重金屬汙染，但是這部分還要送土壤檢測，檢驗時間大約要2到3個星期，所以確認是否遭受到重金屬汙染要等到明年1月初了。