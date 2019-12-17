旺宏總經理盧志遠獲TWAS院士　企業界唯一

▲旺宏總經理盧志遠。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

中研院今（17）日公布2020年世界科學院（The World Academy of Sciences, TWAS）三位新任院士，包括，新任院士。依TWAS公佈順序，分別為中研院分子生物研究所特聘研究員鍾邦柱，中研院院長廖俊智，以及旺宏總經理盧志遠，其中，盧志遠是唯一企業界的TWAS新院士。

盧志遠獲選TWAS工程科學（Engineering Sciences）學門院士，TWAS認為盧志遠博士在半導體元件物理，積體電路製程開發及整合技術方面皆有開創性的科學創新及傑出的技術貢獻，更肯定他是一位創新的高科技企業家和半導體行業的傑出領導者。

請繼續往下閱讀...

盧志遠2014年就曾是TWAS推選的「工程科學」獎得主，他長期投身於科技創新及尖端研發。

1980年代中期，盧志遠於美國AT&T Bell Labs領導研究計畫時，研發高達600V之BCDMOS IC技術；1987年，盧志遠在IEDM發表技術論文探討DRAM最詭譎的可靠性問題，促使業界大幅提升DRAM可靠度，之後領導研發0.6微米CMOS第六代Twin-tub製程技術，部份技術理論迄今仍被廣泛引用，帶動半導體產業發展。

1989年，盧志遠受邀回台出任工研院電子所副所長，帶領工研院團隊執行台灣最大科專計畫─次微米計畫，讓台灣具備八吋晶圓產製能力，成功將台灣推向世界高科技舞台。另外，次微米計畫之後衍生成立世界先進公司。

1999年，盧志遠加入旺宏電子，專注非揮發性記憶體前瞻技術研發，帶領旺宏研發團隊持續在國際重要學術會議如IEDM、ISSCC、VLSI等發表多項次世代記憶體的先驅技術。而他創辦的欣銓科技，證實晶圓級測試為可行的商業模式，更成為尖端半導體生產過程中不可或缺的一環，也獲得美國哈佛大學商學院（HBS）納為推廣教案。

TWAS成立於1983年，旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，成員涵蓋發展中國家之傑出科學家，今年十二月選出36位2020年新任院士。