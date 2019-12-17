台股驚驚漲站穩萬點大關　今年以來漲幅逾22%位居亞股之冠

▲根據統計，今年以來到昨天為止，台股累計漲幅高達22.74%，漲幅位居亞股之冠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

在中美貿易取得第一階段協議下，美股掀起慶祝行情，帶動台股今（17）日大漲逾百點，一舉飛越1萬2000點關卡，突破1990年3月高點紀錄。金管會證期局表示，單日漲幅位居亞股之冠，另外今年以來到昨天為止，台股累計漲幅高達22.74%，奪下亞股冠軍寶座。

根據金管會證期局統計，觀察亞洲各國股市今天表現，台灣上漲157.24點，漲幅1.32%；上海上漲38.03點，漲幅1.27%；香港上漲335.62點，漲幅1.22%；日本上漲113.77點，漲幅0.47%；南韓上漲27.53點，漲幅1.27%；新加坡則小跌5.29點，跌幅0.16%。

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金管會證期局蔡麗玲指出，受到中美貿易達成第一階段協議，美股走揚，亞股今天也普遍上漲，台股今天上漲157.24點，收在1萬2097.01點，漲幅1.32%。

統計也指出，今年以來到昨天為止，台股累計漲幅高達22.74%，漲幅位居亞股之冠，緊追在後的是日本和上海，漲幅皆為19.67%，其餘香港（漲幅6.43%）、南韓（漲幅6.23%）、新加坡（漲幅4.48%）。

市場關注台股殖利率表現，蔡麗玲說，截至11月底，台股的現金殖利率達3.83%，若加計股票股利後殖利率達3.99%。

金管會主委顧立雄今天受訪時指出，面對資本市場1萬2000點的環境，仍要居高思危、戒慎以對，希望股市能夠平穩發展，市場健全性仍是金管會最為重視的部分，同時也提醒中美貿易並非是完全停歇，只是達成階段性協議，不代表市場未來都是「萬里無雲」。