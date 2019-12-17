高通舉辦台灣創新競賽　前三名獎金高達900萬　

▲高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰（左）為新創團隊頒獎。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）舉辦台灣首屆創新競賽，歷時半年的角逐，今（17）日決選出前三名，前三名獎金依序為12.5萬美元、10萬美元、7.5萬美元，總計達30萬美元（約新台幣917萬元）。高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，未來將會和這些獲獎團隊「持續交流」，不排除進一步合作或投資的可能性。

高通近兩年在海外陸續舉辦創新競賽，印度是第一站，再來是台灣，越南則是第三站。高通表示，會陸續舉辦創新競賽，就是希望有更多人加入高通平台，降低新創進入5G世代的門檻。

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第一名獲獎的是洞見未來科技（RelaJet Tech），主力產品為多人人聲分離引擎，可在吵雜環境下，保留純粹人聲；第二名為國際信任機器公司（International Trust Machines），主要提供區塊鏈擴充IC解決方案，以區塊鏈上一個交易清算鏈下100萬交易，解決區塊鏈應用到物聯網的五大瓶頸；第三名為幻景啟動公司（Lixel），運用光場技術與互動感應器，開發平面型顯示裝置的光場飄浮影像技術。

劉思泰表示，今年第一屆『高通台灣創新競賽』入圍團隊非常多元，都是台灣新創生態圈卓有聲譽、技術領先的公司。這些團隊運用物聯網、AR、機器學習、區塊鏈等科技，開發智慧醫療、智慧工業、智慧城市等相關應用，在在展現台灣新創圈的潛力與可能。今年是首屆高通台灣新創競賽，明年第二屆『高通台灣創新競賽』馬上就要起跑，並將於近日內公布活動細節，歡迎台灣新創團隊踴躍報名。

有關評選標準，劉思泰說，新創團隊要能清楚表現想解決什麼問題、有沒有創新、如何執行與商業化三大要項。對於日後是否會和今日獲獎新創團隊進一步合作或投資，劉思泰語帶保留表示「會持續交流，保持聯絡」。

高通工程資深副總裁暨智財權法務長陳立人表示，高通在台灣舉辦創新競賽有三大意義：第一，台灣是具創新肥沃土壤。台灣是少數供應鏈完整的地區，全仰賴多年累積的經濟實力、人才培育、技術研發等，因為有這樣的環境才產生這樣的蝴蝶效應。第二，適逢今年5G商轉的關鍵年，時間很對。第三，集結全球人才。大企業的成功還是歸功於人，高通的成功也是，把全球人才精力和台灣本土結合的成果。

▼高通資深產品總監暨台灣和印度創新競賽計畫主持人Pranesh Sinha。（圖／記者周康玉攝）



