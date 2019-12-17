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搶新興富裕族群　外銀祭出刷卡回饋16.88%、活存年息最高1.1%

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▲▼搶攻新興富裕族群，渣打銀推出新理財方案，更找千禧世代中最具號召力的蔡依林擔任代言人。（圖／記者紀佳妘攝）

▲搶攻新興富裕族群，渣打銀推出新理財方案，更找千禧世代中最具號召力的蔡依林擔任代言人。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（17）日宣布，鎖定平均往來資產新台幣80至300萬元的新興富裕族群，祭出線上開戶成為優逸理財客戶，除了台幣活存利率最高1.1%，若一併辦現金回饋御璽卡，最高現金回饋16.88%，同時更開發全台首創「SC Keyboard Banking」，打造更貼心、便捷的新世代理財思維。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，看好台灣新興富裕族群的成長潛力，加上新世代理財意識抬頭，今年推出全新「優逸理財」，鎖定平均往來資產80萬至300萬的新興富裕族群，同時也找千禧世代中最具號召力的蔡依林擔任代言人，提供貼近該族群所需的資產增值方案，協助客戶輕鬆開啟理財之路。

請繼續往下閱讀...

根據渣打集團內部調查結果，存款為台灣新興富裕族群最常使用的投資理財商品，且有近半數新興富裕族群取得理財資訊的主要管道來自網路，顯示新世代消費者對於數位平台與網路資訊的高黏著度。

渣打銀行這次祭出優惠，到2020年6月20日為止，透過數位平台全新申辦數位帳戶，並加入優逸理財，當月存入新資金達新台幣15萬元（含）以上，可享高達1.1%台幣活存優惠年利率，每月還可享30次跨行提款轉帳免手續費，在他行外幣ATM現鈔提領免手續費。

▲▼搶攻新興富裕族群，渣打銀推出新理財方案，更找千禧世代中最具號召力的蔡依林擔任代言人。（圖／記者紀佳妘攝）

▲蔡依林分享「理財不只要成功，而且要很輕鬆」，「有理財才能任性，不理財只能認命」的理財觀點，呼應新世代理財觀。（圖／記者紀佳妘攝）

此外，渣打現金回饋御璽卡提供一般消費1.88%無上限回饋，為迎合新世代消費者熱愛休閒旅遊，優逸理財客戶全新申辦在旅遊、海外通路刷卡消費可加碼享8%現金回饋，或於9項指定通路刷卡消費加碼可享15%現金回饋，合計現金回饋最高可達16.88%，而新增單筆消費滿新台幣3,000元，還可申辦3期零利率分期。

因應現代人機不離手的使用習慣，渣打銀行率先推出全台首創的「SC Keyboard Banking」，適用各種社群或通訊軟體，包括LINE、Whatsapp、WeChat、Facebook Messenger等，突破傳統必須在聊天應用程式與金融服務平台或App之間轉換的麻煩，直接把銀行服務功能「放進」消費者的手機輸入鍵盤，真正做到「無斷點」的金融體驗。換句話說，在聊天的過程中，需要轉帳或發紅包甚至查詢即時匯率時，只要在同一個聊天視窗內直接切換鍵盤，無須登入行動銀行，透過好友手機號碼，即可完成轉帳交易。

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