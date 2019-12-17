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新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放！建築特色3亮點一次看

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▲▼新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲新北唯一「淡水日本警官宿舍」即日起免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市唯一「淡水日本高階警官宿舍」即日起免費開放參觀，其中必看的3大建築特色亮點，包括雁行式氣窗、加寬的緣側、後院的防空洞。而此一文化資產的修復和開放，成為新北市迎接「大博物館時代」的其中一環，讓新北市文化局長蔡佳芬表示，未來新北就是一座美術館。

▲▼新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

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▲「淡水日本警官宿舍」開幕典禮，由「千鶴流」日本舞老師千鶴美扇，親自帶領舞者演出揭開序幕。（圖／淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館今（17）日舉辦「淡水日本警官宿舍」開幕茶會暨揭牌儀式，典禮由「千鶴流」日本舞老師千鶴美扇，親自帶領舞者演出揭開序幕，精彩的舞蹈表演，彷彿穿梭時空回到當時。

▲▼新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲「淡水日本警官宿舍」興建於日治初期，是新北市唯一一間高階警官宿舍。（圖／淡水古蹟博物館提供）

「淡水日本警官宿舍」是新北市唯一一間高階警官宿舍，值得一看的3大建築特色，包括有雁尾造形的「雁行式氣窗」除了引導雨水流動外，結合西洋式上下懸窗更是獨特。

第2亮點為常用於休憩賞景的「緣側」比一般來的大，這其實有一個疼老婆的故事，在國民政府時期淡水分局長孫肇住宿期間，分局長的太太很喜歡跳舞，為了讓她能有更寬敞的空間習舞，才特地增建加大，相當浪漫。

第3亮點在安全的務實面，是位於宿舍後方依山而建的專屬「防空洞」，特別使用水泥強固，可顯見當時警官身分的重要性。

▲▼新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲▼此一文化資產的修復和開放，成為新北市迎接「大博物館時代」的其中一環。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲▼新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放參觀。（圖／淡水古蹟博物館提供）

文化局長蔡佳芬表示，淡水擁有豐富的文化資產，如今又修復完成一座重要的建物，是保存歷史文化重要的一步，也是迎接大博物館時代的其中一環，未來新北市就是一座美術館，希望大家走進博物館，親近不同類型的新北在地文化。
 
「淡水日本警官宿舍」興建於日治初期，當時是淡水郡役所警察課長的宿舍，二戰後由國民政府接收，仍繼續提供給當時的臺北縣政府警察局使用，做淡水警察分局分局長宿舍，總共歷經12位課長及5位分局長。

2007年12月28日正式公告登錄為新北市歷史建築，修復工程自2018年1月啟動，目前已重新開放並免費入館，有興趣的民眾可前往欣賞建築之美。

淡水日本警官宿舍 
新北市淡水區中正路12巷5號

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