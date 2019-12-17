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降價囉！國產署都更宅標售　永德言葉最大折扣市價九折

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▲▼大安區羅斯福路三段「耕曦」都更宅。（圖／翻攝自Google Map）

▲國產署大安區羅斯福路三段「耕曦」都更宅，店面降價了。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署北區分署今（17）日公告台北市都更分回的房地標售，也是今年最後一波台北市都更分回房地標售案。其中兩個建案降價了，耕曦的4戶店面大降13%，每坪價格大約在130萬元到196萬元；永德言葉有17戶，降價約5%，每坪價格在73萬元到81萬元，房地產業者表示，永德言葉公告價格相較於最近的交易價最高可便宜一成。

財政部國有財產北區分署今日公告，今年最終回的台北市都市更新分回標售案，預計在明年的2月4日開標，預計將在12月27日起開放有興趣的民眾預約看屋。

請繼續往下閱讀...

這次標售的不動產有大安區的忠泰鳳磬有1戶、耕曦有9戶，其中4戶市店面5戶為住家、明日博有17戶，大同區的永德言葉17戶、萬華區的萬喆有5戶、內湖的碧湖君鄰有2戶，共計有51戶標售。值得注意的是，豪宅明日博已經是第5度列標，且中間也曾經降價過，但是至今仍未售出，這次標售是否能夠順利標脫，受到外界關注。

國產署北區分署表示，這次有兩個建案重新估價，一為耕曦的店面降價13%，每坪單價在130萬元到196萬元之間；其次是永德言葉是第2次重新估價，上次是降價2%、這次是降價5%，每坪單價73萬元到81萬元。

房仲表示，永德言葉此建案近期交易價格大約是每坪81到83萬元，國產署所公告的價格相當於市價的5%到10%左右，相對而言更有競爭力，預期部份的戶數可望標脫。

北區分署表示，108年度都更房地標售案標脫率達41.94％，較107年度之40.91％略為提升，共為國庫進帳18.4億多元，其中更以大安區「耕曦」建案標售成果最為亮眼，標脫率高達72.73％，另外萬華區「萬喆」建案標售成果也頗為豐碩，標脫率亦達54.55％，詢問度相當高。

▼永德言葉。（圖／國產署北區分署提供）

▲▼永德言葉。（圖／國產署北區分署提供）

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都更宅國產署標售

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