「蛋黃區的蛋黃！」台電釋出北市精華區土地招標　活化價值上看30億元

▲台電表示，此案土地位於仁愛路二段、新生南路一段交叉口附近，為臨沂段三小段35、35-1、37、37-1地號4筆土地。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

國營事業力拚資產活化！台電公司今（17）日舉行旗下土地合建案招商說明會，釋出仁愛路二段4筆土地共約500坪，無論從產權、位置、面積、形狀、規模與環境，都可說是「蛋黃區中的蛋黃」，台電預估除可增值約30億元資產，更可帶動都市更新發展。

台電表示，近年持續推動既有土地積極利用，除促進自身資產活化，也期望帶動都市發展，此次釋出仁愛路二段4筆土地，將採台電出地、廠商建造的主導合建，其中352坪開發為台電辦公大樓，146坪則開放投資人單獨開發住宅，或可整合鄰地跟周邊地主共同申請都更，預計月底正式公告、明年3、4月截標。

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▲台電公司今（17）日舉行土地合建案招商說明會，現場吸引超過50間投資廠商參與。（圖／台電提供）

台電副總經理王振勇表示，本案只有台電單一產權，採「台電出地、廠商建造」的主導合建方式公開徵求投資人，基地形狀方整更位居精華地帶，直接面臨40米寬仁愛路二段，周邊生活機能超完整，距捷運東門站及忠孝新生站皆僅450公尺，交通便利。

台電表示，此案土地位於仁愛路二段、新生南路一段交叉口附近，為臨沂段三小段35、35-1、37、37-1地號4筆土地，面積合計約498坪(1,646平方公尺)，可分為大、小兩塊基地，大基地面積約352坪，小基地面積約146坪，土地使用分區為住三之二(第三之二種住宅區)及住三(第三種住宅區)，住三之二容積率400%及建蔽率45%，住三容積率225%、建蔽率同為45%，土地權屬均為台電所有，過去是台電人員出差宿舍，現出租作為臨時停車場。

台電表示，為確保建物品質，本次招標採評分及格最高標決標，並採集中分配方式合併招商，大基地352坪將作為台電專屬獨棟辦公建物，146坪小基地則開放由開發商自行單獨興建，或整合鄰地後合併開發，另台電也要求建物需取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震等認證標章。

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