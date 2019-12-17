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貝殼放大重啟「天使放大」　跨足投資型集資

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▲▼群募顧問平台貝殼放大將跨足投資型集資。（圖／貝殼放大提供）

▲群募顧問平台貝殼放大將跨足投資型集資。（圖／貝殼放大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣群眾集資顧問公司貝殼放大今舉辦5週年記者會，會中不僅統整了近幾年群眾集資變化及趨勢，貝殼放大執行長林大涵還進一步宣布，貝殼放大將跨足投資型集資「天使放大」、「BACKTAIL數據趨勢工具」、「日韓國際合作」、「透明化計畫 」、「貝殼好室實體店面」、「前貝計畫」等6大項目標。

林大涵指出，天使放大主要以「收益回報」（Revenue-Based）的形式進行。與一般募資股權回報有所不同，天使放大獲益會是標的營收的一部分，比例會根據標的性質而定。資金缺口 100 至 300 萬的專案，天使放大會提供全額投資；若缺口達到 300 至 3000 萬，則會結合群眾集資的模式，邀請其他投資人參與。目前天使放大正在向文化內容策進院申請第一筆基金，並確定投資無光晚餐背後團隊「驚喜製造」及眾所期待的「植劇場 II」、「魔法阿嬤 II」等作品。未來，天使放大將鎖定更多獨立遊戲、影視作品，為內容產業創造更多「被放大」的機會。

請繼續往下閱讀...

而在台灣群眾集資領域中，尚未出現一個能夠整合全球集資平台數據的數位工具，民眾需要搜尋各個平台後自行比對、分析，才能得知近期群眾集資趨勢。貝殼放大產品部根據目前工程系統，蒐集、分析超過 5,000 個國內案件，目前正在開發一款中文數位趨勢工具—BACKTAIL。

2020 年第二季後，將整合日本 CAMPFIRE、Makuake、GREEN FUNDING、韓國 Ｗadiz、美國 Kickstarter、Indiegogo 等海外集資平台數據，盼使用者可以在線上獲取即時資料，降低民眾關心群眾集資產業的門檻。BACKTAIL首頁可以依照平台名稱、人次、金額、時間等資訊，篩選出想要的資訊，亦能透過篩選結果得知各專案集資排名、金額趨勢、贊助人次等。

▼貝殼放大執行長林大涵。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼貝殼放大執行長林大涵。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，近幾年群眾集資產業出現一些負面的聲音，品案最常遇到即延遲出貨、產品狀態、檢驗等問題，而社會議題案贊助者也會想知道資金流向或是資訊透明。貝殼放大在 2019 第三季開始蒐集贊助者建議，共回收超過 800份問卷，經過分析、整理後，未來貝殼放大自有媒體《群眾觀點》將根據「提案者身份」、「原創性」、「樣品狀態」、「檢驗與認證」、「資金流向」等5大指標，針對每月集資金額最高的專案進行透明化標籤分析，讓資訊公開、透明，且贊助者更了解案件背景。

除此之外，貝殼放大希望 2020 年可以改善群眾集資產業的環境。日韓合作方面，過去幾年，台灣團隊需要在當地設置公司才能在日韓平台提案，而贊助者也無法在台直接贊助日韓專案。為了讓群眾集資市場可以更互通有無，貝殼放大會直接跟日韓平台合作，成立日韓提案窗口，未來不管是在金流、專案合作等各方面，都會更便捷。

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