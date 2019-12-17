漢翔與洛馬簽署合作協議　推動F-16亞太維修中心

▲航太龍頭漢翔公司今（17）日與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議，董事長胡開宏(圖右)表示，雙方將合作推動成立F-16戰機的亞太維修中心。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

航太龍頭漢翔公司今（17）日與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議，董事長胡開宏表示，雙方將合作推動成立F-16戰機的亞太維修中心，搶攻國防商機。

「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮今天在漢翔公司沙鹿廠舉行，並邀請行政院長蘇貞昌到場見證。由於空軍正將現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上未來66架全新的F-16V（Block70），台灣未來擁有機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國。

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美國總統川普日前證實批准出售台灣66架 F-16V戰機軍售案，讓漢翔F-16V構改案受到國際矚目。漢翔表示，與美商洛克希德馬丁（簡稱洛馬）合作執行的「鳳展案」，公司有意爭取成立亞太F-16V維修中心，以擴大軍機維修規模。

漢翔表示，國防部的「鳳展專案」斥資高達1100億元，將攜手美商洛馬將空軍144架F-16A/B型戰機提升為F-16V戰機，漢翔負責包括安裝AN/APG-83型主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，讓漢翔成為全球少數擁有升級F-16V經驗的公司。

胡開宏進一步指出，目前漢翔公司計有超過800名被洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，使得漢翔公司成為洛馬公司在台最緊密的專業合作伙伴。

「過去20幾年來，F-16一直肩負台灣領域空防重責大任，本次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，能夠將戰機的產製及維修在地化。」胡開宏說。

漢翔表示，立法院於審查購機特別預算條例時亦通過附帶決議，期透過工業合作計畫增加國內產製項目及建立相關能量，並要求建立F-16機隊亞洲維修中心，漢翔將透過洛馬公司協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希能盡速成立F-16整體維修中心，以期成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。

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