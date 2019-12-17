音樂串流上雲　微軟/KKBOX打造全新音樂型態

▲微軟攜手KKBOX合作，將音樂串流服務上雲端。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣微軟與KKBOX Group共同宣布啟動全球戰略布局，且在2020年將先推動三大方向，分別是全球佈局、建立生態系，以及混合雲；這次的合作不僅僅只是將KKBOX的音樂串流服務搬上雲端，雙方也將合作銷售商用影音串流技術解決方案、用AI技術優化音樂創作系統，並共同打造出可前瞻性預測市場的全新音樂型態。

據了解，KKBOX將藉著此次將音樂串流服務搬上微軟Azure雲端平台，推演出更多不一樣的音樂服務。KKBOX集團共同創辦人暨執行長林冠羣表示，從明年開始將先著力三件事：替歌算命、AI創作音樂，並且推出下一個全新音樂聆聽型態。

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林冠羣進一步解釋，替歌算命其實就是預測未來什麼樣的歌會紅；透過大數據分析用戶點擊聽歌的型態，可能就可以預測某首推出三天的歌，在未來的六個月內會不會大賣。

「用AI創作音樂」就更有趣了一點，KKBOX邀請到了香港名作詞人林夕與AI共同創作、寫歌；AI在分析林夕曾寫過的四千多首歌後，將會模仿林夕的筆觸為歌寫詞；「不過這不代表AI可以取代林夕。」林冠羣表示，AI寫出來的詞有時會有些些許的邏輯不通順，因此林夕也將擔任AI的導師，將歌詞修改的更加完善。

而在「全新音樂聆聽型態」方面雙方並沒有多加地著墨，林冠羣僅表示，雙方預測下一個全新音樂聆聽型態即將出現，將透過更多與粉絲互動的情感連結，讓音樂更有價值。

台灣微軟總經理孫基康認為，現在有越來越多產業都積極地進行數位轉型，即便是以網路為基礎的KKBOX 音樂串流服務亦然；這次與KKBOX集團的戰略合作，是微軟在數位娛樂產業的新里程碑；微軟擁有人工智慧到雲端生態系全方位的解決方案，及全球業務與技術資源，微軟有信心成為KKBOX Group邁向國際市場的一大助力，成為KKBOX在數位時代中的密切合作夥伴。

▼台灣微軟總經理孫基康。（圖／記者邱倢芯攝）

在面對OTT解決方案方面，KKBOX Group旗下的影音串流技術公司KKStream推出新一代商用影音串流技術解決方案BlendVision，這是透過SaaS（軟體即服務）形式，提供全球串流平台業者，有效降低營運成本、提升用戶體驗，並能創造新獲利模式的服務。

BlendVision首先將推出「BlendVision Video Streaming」，結合「按主題編碼技術（Per-Title Encoding, PTE）」，利用AI自動辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，有效降低OTT平台業者的營運成本。接下來也會加入獨立研發的影像增強技術「感知串流引擎（Perceptual Streaming Engine, PSE）」，強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質，不僅能讓觀眾輕鬆觀賞絕佳的串流影像品質，兩項技術結合（PTE+PSE），更可以幫助平台業者降低80%傳輸成本，用最低的流量享受最高的影像品質。

而此次雙方的合作，KKBOX也將會讓BlendVision服務架構放至Azure雲端平台上，增加服務被觸及的機會；同時微軟分布全球各地銷售服務團隊也將協助推行，讓來自台灣的技術被世界看見。

KKBOX目前已經預見在亞洲地區有10個潛在客戶，可見雙方策略結盟後未來全球商機潛力無窮。