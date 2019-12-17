和潤上市助攻！今年IPO金額已達273億元　年成長16%起跳

▲ 和潤企業掛牌上市大幅貢獻今年IPO的金額表現。證交所董事長許璋瑤（右）、和潤企業董事長田天明（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者吳靜君／台北報導

安永會計師事務所今（17）日公布IPO調查，今年至12月17日止台灣2019年上市、上櫃IPO企業共32家，籌資額273.45億元，籌資金額年成長起碼16%以上，其中和潤企業上市籌資規模91.45億元，是今年最大規模的IPO案件。展望明年的IPO市場，政府政策推動、市場資訊透明加上台商資金回台與中美貿易戰的轉單效應，將有利資金動能。

安永公布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」。今年上市櫃IPO的家數共計有32家，比起去年60家來說確實減少了不少，但是籌資金額有273.45億元，已經超越去年的235.04億元。

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以上市來說，今年以來有14件，金額有229.19億元；上櫃有18件，44.26億元，前五大的案件為和潤企業籌資金額有91.45億元；緯穎籌資金額有59.61億元；晶碩籌資金額16.68億元；禾聯碩籌資金額9.11億元；大銀微系統籌資金額8.16億元。

安永表示，至12月17日止，排隊等著上市的有6件，產業以精密機械為主；申請上櫃中有10件，以生技業與電子業為主。

展望2020年，安永表示，政策將持續朝健全股市發展，包括逐筆交易即將上路、將開放盤中零股買賣；提升交易效率與透明度，並推動台股與國際市場接軌等。加上台商資金回台、中美貿易戰引發的轉單台灣效應，以及總統大選的選前利多，均有助提升市場資金動能；不過，國際政經局勢仍將是影響資本市場及業者IPO的不確定因素。

安永觀察，國際貿易關係與商業環境變化快速，市場隨時可能發展出影響全球經濟的黑天鵝，資本市場質量結構開始改變，在追求資本市場持續成長的同時，企業的獲利表現也是應重視的面向，證交所也將自2020年4月啟動強制下市機制，將有利提升資本市場投資環境健全，保障投資人權益。

▼今年前五大IPO案件。（圖／安永會計師事務所提供）