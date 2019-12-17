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叫產婦「用力推」！男嬰出生秒摔下手術台「頭部著地」慘死

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▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿根廷一名初生男嬰從手術台上摔落，頭部著地死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

阿根廷東北部的瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychu）發生一起離奇意外，26歲媽媽史蒂芬妮（Stefania）懷孕37周，12日來到醫院生產，她在分娩過程中被告知要「用力推」，辛苦許久終於讓兒子順利出生。沒想到，小寶寶幾秒鐘後卻摔落手術台，頭部著地，雖然緊急轉往別間醫院，但半途就被宣告不治身亡。

29歲的蒙德拉貢（Claudio Mondragon）12日陪同妻子進入產房，卻親眼目睹意外過程。他悲痛地向當地媒體El Dia表示，「我的太太正在分娩，正要生小孩，他們（醫護人員）要求她用力推，她用力了……他（兒子）出來得非常快，沒有人抓住他，他就摔到地板上。」

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels）

▲26歲的史蒂芬妮懷孕37周，兒子卻在出生不久後就摔落死亡。（示意圖／免費圖庫Pixels）

蒙德拉貢表示，當時事情發生得太快，助產護理師來不及抓住小寶寶，婦產科醫師也沒有反應過來，「他們唯一做的事情，就是把他從地上抱起來，放進保溫箱，然後送去別間醫院。」

據了解，男嬰被緊急送往巴拉那（Parana）的聖羅克醫院（San Roque Hospital），但在抵達之前就被宣布死亡，事後被安葬在父母的家鄉小鎮烏迪納（Urdinarrain）。

綜合《太陽報》、《鏡報》報導，當地檢察官已經針對此案展開調查，將要確認嬰兒的死亡是否屬於醫療疏失，或者涉及刑事犯罪。根據初步驗屍報告，男嬰死於頭部重創。

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