安碁資訊輔導宏碁取得ISO 27001資安管理國際認證　經驗可快速複製到宏碁全球分公司

▲左起為安碁資訊總經理吳乙南、宏碁資訊長林美惠、BSI英國標準協會行銷部協理簡慧伶。（圖／安碁資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內第一家以資安監控服務的上櫃公司安碁資訊（6690）今（17）日宣布，輔導宏碁（2353）資訊總部取得ISO27001資訊安全管理認證。

宏碁表示，ISO 27001是資訊安全領域的管理系統標準，能夠有效保護企業資訊資源的安全，包含資訊機密性、完整性及可用性，企業獲得認證同時，也代表資訊安全管理已建立一套科學的管理體系作為保障。

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宏碁指出，公司在安碁資訊輔導下，優化資訊安全管理制度，將資訊安全管理制度、個人資料保護、雲端安全進行全方面的分析、規劃及建置作業，讓管理制度更利於其他標準制度的整合，同時強化宏碁內部具備共同資訊安全的目標，以及統一的標準要求，透過優化朝向最佳化管理程序。

安碁資訊是資安監控防護中心（SOC）服務廠商，提供資安顧問的專業服務，輔導各類型企業取的各種資安專業認證。這次除了ISO27001外，安碁資訊同時輔導宏碁符合ISO27017／ISO27018雲端安全標準，以及一般資料保護規範（General Data Protection Regulation／GDPR）歐盟個資保護法規遵循要求。

安碁資訊表示，專案執行過程中，顧問團隊在多ISO系統流程進行管理制度簡化與整併，除了將資訊安全與個資保護風險評鑑方法論進行整合外，並將其產出經驗製作成最佳實踐方案，以便能夠快速複製到宏碁全球各地，例如美國分公司、歐盟分公司，以便將效益發揮到最大。

安碁資訊指出，公司專注發展資訊安全技術檢測服務，包含防毒、防駭、網頁與弱點掃瞄、滲透測試，更以人工智慧（AI）發展資安事件異常監控服務（SOC），能夠協助客戶在最短的時間內發現異常攻擊事件。