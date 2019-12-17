ETF商品種類多元　證交所提醒投資人注意投資風險

▲ 證交所提醒投資人注意風險。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所指出，臺灣ETF市場近來蓬勃發展，發行數量與規模大幅成長，商品類型亦更加多元，但各類型ETF特性及風險不一，因此提醒投資人須注意每檔ETF類型不同，必須審慎評估自身財務能力與風險差異。

除原型ETF外，槓桿、反向及期貨型ETF皆屬於交易型ETF，並不適合長期持有，其中期貨型ETF係以期貨指數作為主要交易與投資標的，基金經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉，此轉倉成本可能產生之損失將無法避免，且因追蹤標的為期貨指數，而非現貨表現，投資人應留意兩者走勢可能有所差異。

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另外，各ETF於公開說明書中皆有列示其終止上市條件。依主管機關於今（108）年7月26日發布之函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近三個營業日之基金平均單位淨資產價值，若較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十，或基金平均淨資產價值低於新臺幣二千萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

證交所指出，因近期股市表現優異，VIX價格來到了3元以下，有面臨下市的風險，因此特別提醒投資人要注意。證交所提醒，投資人在決定從事交易前，應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，公開說明書可至公開資訊觀測站「投資專區」項下之「基金資訊」查看，或至發行公司網頁查詢，確實了解各項商品特色與風險後作投資決策。