土洋雙語分行PK！兆豐銀喊2028年全台都要有　星展銀駕輕就熟

▲金管會主委顧立雄、國發會副主委鄭貞茂等官員今日視察星展銀雙語示範分行。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄、國發會副主委鄭貞茂等官員今（17）日視察星展銀天母分行、兆豐銀蘭雅分行共2家雙語示範分行，顧立雄表示，2028年兆豐銀要全台分行都要做雙語分行，「讓我感到驚艷」，而星展銀則是複製母國經驗，徹底落實雙語環境，期許2030年前所有國銀都能設置雙語分行，有助於金融業打海外盃。

對於本土銀行、外銀雙語示範銀行的參訪心得，金管會主委顧立雄今天受訪時指出，今天視察2家雙語分行，其中星展銀的母國（新加坡）就是雙語環境，對雙語銀行的形塑相當有經驗，把母國經驗複製到台灣，可說是「駕輕就熟」。

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顧立雄進一步表示，更值得看的是泛公股銀行兆豐銀，最讓他驚豔的是兆豐銀宣示不只一部份銀行要做雙語分行，而是到2028年為止全國分行都要有雙語環境，「這雄心很不錯，也應該要這樣」，期待國內銀行也要努力提供雙語服務。

▲配合「2030雙語國家政策發展藍圖」，顧立雄期許未來所有國銀都能提供雙語服務。（圖／記者紀佳妘攝）

顧立雄說，兆豐銀在海外有許多據點，常需外派人員到國外，如果在國內形塑雙語環境，本身就會說英文、日文或法文，由於在台已受過訓練，外派出去也更加有信心，更願意接受挑戰，對於金融業打海外盃有很大的助益。

顧立雄也提及，雙語分行的元素，除了櫃台、外匯部門人員會講雙語外，他認為表單也是重點之一，舉例來說，國銀習慣中英文並列，而星展銀則以全英文的表單，提供消費者更全面的資訊，而兆豐銀的表單僅有部分有英譯，因此希望能加強一下，互相借鏡。

至於雙語分行目標，顧立雄指出，配合國發會「2030雙語國家政策發展藍圖」，希望在2030年前所有國內銀行都有提供雙語的能耐。雙語分行在剛建置階段可能會花較多的成本，但之後並不會增加太多成本，而雙語環境並非要每位行員都講雙語，而是櫃台、外匯等部門有幾位能提供外語服務的人員，提供外籍人士更友善的金融服務。